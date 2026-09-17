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解鎖5女刊大滿貫 肖戰登VOGUE「銀十」封面創紀錄

娛樂新聞組／綜合報導
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肖戰是「VOGUE服飾與美容」創刊21年以來，‌首位解鎖「銀十」單人封面的男藝人...
肖戰是「VOGUE服飾與美容」創刊21年以來，‌首位解鎖「銀十」單人封面的男藝人‌。(取材自微博)

肖戰首次正式登上「VOGUE服飾與美容」正刊，直接拿下分量極重的2026年十月刊「銀十」單人封面‌，創下多項行業紀錄，也完成了內娛五大頂級女刊「VOGUE」、「ELLE」、「時尚芭莎」、「嘉人」、「時尚COSMO」封面的大滿貫，也集齊金九、銀十、開年刊等雜誌圈所有的頂級待遇。

肖戰是「VOGUE服飾與美容」創刊21年以來，‌首位解鎖「銀十」單人封面的男藝人‌，打破了該刊銀十封面長期由女性藝人主導的行業慣例。翻閱過去的銀十封面，有辛芷蕾、陳沖、劉嘉玲、楊紫瓊、鞏俐、舒淇、 李宇春等知名女星。

這次合作是雜誌方主動邀請，並非品牌付費推廣，足以顯示對肖戰個人影響力和時尚表現力的認可。

本期封面屬於VogueWorld全球聯動企劃的一部分，肖戰作為中國面孔代表，以摩卡棕廓形西裝搭配深棕襯衫的復古造型，演繹義大利時裝主題，對接米蘭Vogue World活動。

該封面將與20多個國家地區的版本一同接受全球時尚界比較，是VOGUE China首次參與VOGUE World正刊封面企劃。

10月恰逢肖戰的生日，讓這張封面同時兼具「銀十黃金刊期」和「生日紀念刊」的雙重意義。大量粉絲提前參與雜誌預購，預約人數已破26萬人。

肖戰日前亮相「斗羅大陸2」發布會，這是他時隔七個月首次公開露面，他全程狀態沉穩從容，發布會結束後劇集全網預約量單日暴漲‌470萬‌，突破1200萬大關，接下來他將進入三個月的封閉拍攝期打磨作品。

肖戰再登上時尚雜誌封面。(取材自微博)
肖戰再登上時尚雜誌封面。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他首次正式登上「VOGUE服飾與美容」正刊，並拿下2026年10月刊銀十單人封面，成為創刊21年來首位解鎖該位置的男藝人，打破過往由女性藝人主導的慣例。

  • 因為他已完成內娛五大頂級女刊「VOGUE、ELLE、時尚芭莎、嘉人、時尚COSMO」封面大滿貫，同時集齊金九、銀十、開年刊等雜誌圈的頂級待遇，象徵市場與時尚圈雙重認可。

  • 該封面屬於VogueWorld全球聯動企劃，肖戰以復古西裝造型對接米蘭活動，且是VOGUE China首次參與此企劃；預購人數已破26萬，劇集預約量也因其露面大增。

肖戰 舒淇 劉嘉玲

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