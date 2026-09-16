鞋碼太大了 白鹿提鞋2秒暴紅「真實自然美」超圈粉

白鹿的短髮造型亮麗。(取材自微博)

演員白鹿 在新劇「開到荼蘼」片場排練時，因道具鞋尺碼偏大，順勢彎腰提鞋並抬眸笑著，短短不到2秒無偶像包袱的畫面被代拍捕捉上傳，瞬間打破明星「精修擺拍」套路，話題#白鹿走秀提鞋#迅速登上熱搜，被網友大讚「好明媚」。

白鹿在片場走戲時彎腰提鞋。(視頻截圖)

白鹿在都市復仇劇「開到茶蘼」拍攝現場走秀戲，因道具鞋走動時容易滑落，她全程自然從容地彎腰提鞋，動作俐落，抬眸時還帶著自然笑意。粉絲將該瞬間形容為「暈吶媽咪」，並引發部分網友玩起「閃開，我才配給姐姐提鞋」等熱梗。

此前她在廣東拍戲時就被拍到穿洞洞鞋跑片場，此次提鞋事件更強化了她接地氣、不端著的印象。

「開到茶蘼」改編自亦舒同名小說，被稱為亦舒最暗黑作品。講述富家女王韻娜跌入谷底後蟄伏七年歸來復仇、完成自我救贖的女性成長故事。白鹿在劇中悲情復仇，戲外提鞋抬頭一笑卻明媚鮮活，「戲內破碎、戲外明媚」的反差給網友留下深刻印象。

范丞丞在宣傳新劇時嘴瓢，將王韻娜叫成「暈吶」，白鹿回應後話題閱讀量破千萬，因此後續也出現「暈吶媽咪」的稱號。

網上也出現白鹿多套新造型生圖流出，從前期黑長直珍珠項鍊公主裙的清純富家女，過渡到後期幹練短髮的冷艷復仇者。最新路透中，白鹿一身紅裙造型亮相，氛圍感拉滿。