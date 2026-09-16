愛藏在細節… 謝霆鋒秀「定情手鐲」破與王菲分手謠言
手腕上醒目的定情手鐲亮出，謝霆鋒日前於長沙演唱會彩排花絮中戴著這隻2000年與王菲熱戀時購入的信物登場，以坦蕩的動作直接擊碎近日鋪天蓋地的「鋒菲分手」傳言。他全程未發文闢謠或在舞台上刻意提及感情話題，用內斂的方式主動為王菲擋住閒言碎語並劃清與前妻的邊界。
前段時間網上突然瘋傳謝霆鋒與張柏芝的復合傳聞，網友放大兩人行程重合、共用保鏢等線索，腦補出謝霆鋒為了孩子要與張柏芝重修舊好的劇情。同時王菲和男性好友的近距離合照被翻出，謝霆鋒未戴手鐲，引讓網友被解讀為兩人感情早已生變。
謝霆鋒長沙演唱會彩排花絮曝光，謝霆鋒全身沒有多餘配飾，唯獨手腕上那只和王菲2000年熱戀時一同挑選的卡地亞LOVE系列定情手鐲，清晰醒目地露在鏡頭前。這只手鐲他當年分手時鎖進保險櫃十幾年，世紀復合後就幾乎從不離身。
謝霆鋒全程沒有發任何長文逐條闢謠，也沒有在演唱會上刻意提及感情話題，只用露出信物的小動作，直接回擊變心、分手的謠言。
此前西安演唱會期間，王菲連續兩天低調坐在VIP包廂，謝霆鋒演唱定情曲「玉蝴蝶」時亦特意朝其包廂方向致意，一句「我看到你了」，全程沒有刻意秀恩愛，卻把偏愛藏在細節裡。
謝霆鋒與張柏芝離婚14年來，兩人所有的交集全部圍繞兒子展開。張柏芝日前被追問復婚傳聞，她稱「我缺牙刷，不缺老公」，謝霆鋒面對追問時也表態過，兩個人的關係回不去了，他現在跟王菲很好。
他在長沙演唱會彩排花絮中直接戴出2000年與王菲熱戀時買下的定情手鐲，沒有發長文或刻意講感情話題，而是用最直接的方式破除謠言。 網路上因兩人行程重合、共用保鏢等線索被放大，部分網友就腦補出復合劇情；同時王菲與男性好友合照、謝霆鋒未戴手鐲，也被解讀成感情生變。 文章指出王菲曾低調現身VIP包廂支持演唱會，謝霆鋒唱〈玉蝴蝶〉時還朝包廂致意並喊出『我看到你了』，兩人不高調放閃，但默契與偏愛都藏在細節裡。
精華 FAQ
他在長沙演唱會彩排花絮中直接戴出2000年與王菲熱戀時買下的定情手鐲，沒有發長文或刻意講感情話題，而是用最直接的方式破除謠言。
網路上因兩人行程重合、共用保鏢等線索被放大，部分網友就腦補出復合劇情；同時王菲與男性好友合照、謝霆鋒未戴手鐲，也被解讀成感情生變。
文章指出王菲曾低調現身VIP包廂支持演唱會，謝霆鋒唱〈玉蝴蝶〉時還朝包廂致意並喊出『我看到你了』，兩人不高調放閃，但默契與偏愛都藏在細節裡。
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