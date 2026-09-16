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黃燦燦揭當年酸楚 帶媽媽至片場 副導趕人：我管你是誰

娛樂新聞組／即時報導
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黃燦燦參加浪姐後重新翻紅。(取材自微博)
黃燦燦參加浪姐後重新翻紅。(取材自微博)

女星黃燦燦參與綜藝「乘風2026」翻紅後，於新節目「我家那閨女2026」揭露低谷期酸楚，她透露曾帶母親至古裝劇片場探班，母親僅因好奇掏出手機即遭副導演當眾厲聲驅趕「我管你是誰」，甚至被安排住進「有老鼠的酒店」，這段僅有2分鐘的口述片段，寫實揭開娛樂圈「看人下菜碟」的生態。

黃燦燦2014年憑「武大校花」名號走紅，廣告、影視劇邀約不斷。曾參演「泡沫之夏」、「武動乾坤」等劇，但自2018年起陷入長達五年的合約糾紛與事業冰封期，無積蓄且無房可住，只能借住在朋友家。

因為母親心態脆弱容易焦慮，她選擇報喜不報憂，甚至向朋友借錢寄回家中；她曾長達五年不敢讓媽媽來劇組探班，直到事業稍有起色並簽新戲後，才首次將母親接至象山古裝片場探班。

還原當時經過，黃燦燦母親在走戲間隙出於新奇掏出手機（未按下快門），副導演發現後隨即厲聲呵斥並要求驅趕。母親慌亂解釋「我是黃燦燦的媽媽」，但當時僅飾演邊緣角色的黃燦燦知名度低，副導演當場冷淡回應「我管你是誰」，母親隨後躲進帳篷偷哭。正在拍戲的黃燦燦只能強忍心疼，直到收工回飯店才能安慰母親。

近日，黃燦燦因為體重的關係成為焦點。節目觀察室裡，黃燦燦母親被問到是否看到過網友評論。她的回應相當乾脆：「聽一聽，看到了我就當說別人的」。

黃燦燦以武大校花身分出道。(取材自微博)
黃燦燦以武大校花身分出道。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她是想分享自己在事業低谷時的酸楚經歷，透過帶母親探班卻遭冷待的故事，反映娛樂圈現實與自己當年的委屈心情。

  • 母親只是因好奇掏出手機，尚未按下快門就被副導演當眾厲聲驅趕，還被冷回「我管你是誰」，最後只能躲進帳篷偷哭。

  • 她自2018年起陷入長達5年的合約糾紛與事業冰封期，沒有積蓄、也無房可住，只能借住朋友家，直到近年才逐漸翻紅。

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