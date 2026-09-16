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「蘭香如故」收視飆升 譚松韻「扛劇」掀兩派論戰

娛樂新聞組／綜合報導
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「蘭香如故」讓譚松韻再一次展現了扛劇能力。(取材自微博)
「蘭香如故」讓譚松韻再一次展現了扛劇能力。(取材自微博)

由譚松韻、劉學義主演的古裝大劇「蘭香如故」近日開播，雖然網友評價不一，但強勁的數據表現仍讓「譚松韻扛劇」話題登頂熱搜。該劇開播後騰訊站內熱度衝破28000，雲合市占率次日飆至14.5%，電視端酷雲實時收視峰值更達到1.7%，無疑是近期話題度極高的新劇。

作為90後花旦中的收視支柱，譚松韻憑藉龐大的粉絲基礎與獨特的觀眾緣，締造了極高的實績。據粉絲整理的數據顯示，她手握「以家人之名」、「向風而行」、「歸路」、「你比星光美麗」及「我的山與海」等多部電視台收視冠亞軍劇集，不僅是首位拿下視聽大數據五冠的90後女演員，更展現了跨平台與跨題材的號召力。

不少支持者認為，她演技自然、角色代入感極強，觀眾願意為她點開劇集，這正是一個演員真正「扛劇」的體現。

然而，網上也出現了不同的聲浪。部分質疑者指出，「錦衣之下」、「最好的我們」等高口碑之作皆為二番，而一番作品如「蜀錦人家」等表現則相對平平。

此外，新劇「蘭香如故」的爆火，也被部分網民認為更多歸功於知名編劇桐華的劇本吸引力以及出彩的配角群像演出，認為其「扛劇」含金量仍有待商榷。這場圍繞實績與表演的辯論，也讓「蘭香如故」後續的劇情走勢與收視表現更備受期待。

精華 FAQ

  • 該劇開播後騰訊站內熱度衝破28000，雲合市占率次日升至14.5%，電視端酷雲實時收視峰值也達到1.7%，顯示話題與數據同步走高。

  • 因為她憑藉穩定的觀眾緣與粉絲基礎，累積了多部收視冠亞軍作品，被視為能跨平台、跨題材帶動劇集關注度的代表性演員。

  • 支持者認為她演技自然、觀眾願意為她追劇；質疑者則指出高口碑作品多為二番，且《蘭香如故》的走紅也可能與桐華劇本和配角群像有關。

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