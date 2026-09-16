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孫燕姿天津演唱會崴腳 雙膝重重跪地…要歌迷別發醜照

娛樂新聞組／即時報導
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孫燕姿巡演開跑。(取材自微博)
孫燕姿巡演開跑。(取材自微博)

歌手孫燕姿近日於天津舉行「就在日落以後」巡迴演唱會，在首場演唱「奔」時，她從延伸台跑回主舞台途中不慎滑倒，雙膝重重跪地且麥克風脫手砸落發出巨響，隨後在伴舞攙扶下忍痛完成整場演出與安可環節。

重新站上舞台後，孫燕姿第一時間笑著向台下擺手，安撫受驚歌迷，還幽默喊話：「發圖可以挑好看的，別放臉皺成一團的醜照。」

隨後，她示意樂隊繼續演出。演出結束回到後台，工作人員才發現她膝蓋已磕出大片青紫淤傷。經過簡單調整後，孫燕姿忍痛完成整場剩餘曲目，連安可環節也未缺席，敬業表現令現場歌迷既心疼又敬佩。

孫燕姿日發微博寫道：「知為什麼，最近腳縮小了，本來很fit的鞋子，到演出的時候卻鬆，所以拐個彎就容易拐到！ 隨後就連續抽筋，右腳一次，左腳一次。」

她還打趣的說，「肌肉有點痠痛，但確實沒有大礙。大家千萬莫擔心，我冰敷吃美食中」，最後她更預告「明天我們不見不散」，霸氣表態不影響接下來演出。

僅隔一天的第二場巡演，她一上場就用自我調侃：「昨天我吃的比較鹹，腳有些水腫，今天(盡量)不會跌倒。」最後她也唱跳俱佳的完成表演。

據悉，這已是孫燕姿今年第二次在舞台出現身體問題。5月大巨蛋演唱會時，她曾因腿部突發抽筋，強忍劇痛堅持唱完「星期一天氣晴我離開你」。

孫燕姿巡演開跑。(取材自微博)
孫燕姿巡演開跑。(取材自微博)

孫燕姿在天津演唱會上摔倒。(視頻截圖)
孫燕姿在天津演唱會上摔倒。(視頻截圖)

精華 FAQ

  • 她在演唱〈奔〉時，從延伸台跑回主舞台途中不慎滑倒，雙膝重重跪地，麥克風也脫手砸落，現場瞬間發出巨響。

  • 她重新站上舞台後先笑著向台下擺手，示意大家不要驚慌，還幽默提醒歌迷發圖可挑好看的，別放臉皺成一團的醜照。

  • 她在微博表示只是鞋子鬆、又連續抽筋，肌肉有些痠痛但沒有大礙，還說自己在冰敷和吃美食；隔天她也照常登台，順利完成第二場表演。

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