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任正非全家失聯？女兒姚安娜公開現身 謠言不攻自破

記者林則宏／綜合報導
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「非遺之城．守護季」由姚安娜（左二）繼續擔任「非遺體驗官」。（圖／取自濟南時報）
「非遺之城．守護季」由姚安娜（左二）繼續擔任「非遺體驗官」。（圖／取自濟南時報）

在近日「任正非一家人驚傳失聯、疑似外逃」的傳聞聲中，華為創辦人任正非的女兒姚安娜（從母姓）公開現身優酷新節目「非遺之城．守護季」在北京郡王府舉行的定檔記者會，姚安娜隨後也在個人微博分享她出席這場記者會及在郡王府拍攝的一組相片。

「非遺之城．守護季」是阿里巴巴集團旗下影音平台「優酷」推出的‌系列文化體驗真人秀節目‌。‌第一季「非遺之城．寶藏季」2025年9月24日在優酷播出，由姚安娜擔任「非遺體驗官」，介紹貴州丹寨、重慶榮昌、河南南陽三地的「非遺技藝」（指被列入各級「非物質文化遺產」名錄中的傳統技藝）。

‌第二季「非遺之城．守護季」‌將於本月23日開播，節目橫跨廣東佛山、山東青島與曲阜、福建福州、廣西桂林、江西景德鎮，聚焦香雲紗、孔府菜、瓷器等數十項非遺項目。

根據大陸媒體報導，在記者會中，姚安娜分享她跟隨「非遺之城．守護季」從原材料到完整作品，一步步深入體驗非遺技藝，讓她得以放慢節奏，在親手實踐中讀懂傳統手藝背後的智慧。

姚安娜表示，非遺距離年輕人並不遙遠，只是缺少走近它的方式。「非遺之城．守護季」為年輕人搭建起走近非遺、深入實踐的橋梁，讓體驗中的好奇與求知轉化為探索傳統技藝、賦予其當代表達的內在動力。她呼籲要讓更多年輕人參與、體驗、傳播非遺，讓傳統手藝在新時代真正活起來。

現年26歲的姚安娜本名姚思為，是任正非和第二任妻子姚凌之女，2020年從哈佛大學畢業後，2021年進入中國演藝圈。

姚安娜在北京公開現身，讓近日網上盛傳包括姚安娜在內任正非一家十多口「失聯、外逃」的謠言不攻自破。

華為創辦人任正非女兒姚安娜14日出席優酷新節目「非遺之城．守護季」在北京舉行的定...
華為創辦人任正非女兒姚安娜14日出席優酷新節目「非遺之城．守護季」在北京舉行的定檔記者會。（取材自姚安娜個人微博）

華為創辦人任正非女兒姚安娜（圖右三）14日在北京出席一場記者會，讓近日有關任正非...
華為創辦人任正非女兒姚安娜（圖右三）14日在北京出席一場記者會，讓近日有關任正非一家人已經「外逃」的謠言不攻自破。（圖／取自濟南時報）

姚安娜14日在個人微博分享她出席記者會及在北京郡王府拍攝的一組相片。（圖／取自姚...
姚安娜14日在個人微博分享她出席記者會及在北京郡王府拍攝的一組相片。（圖／取自姚安娜個人微博）

精華 FAQ

  • 她出席的是優酷新節目《非遺之城．守護季》在北京郡王府舉行的定檔記者會，並在微博分享現場照片，成為回應外界傳聞的最直接證據。

  • 節目聚焦香雲紗、孔府菜、瓷器等多項非遺項目，跨越佛山、青島、曲阜、福州、桂林與景德鎮等地，透過體驗式方式呈現傳統技藝。

  • 她認為非遺與年輕人並不遙遠，關鍵在於提供接近與體驗的方式；她希望更多年輕人參與、傳播與實踐，讓傳統手藝在新時代真正活起來。

姚安娜 任正非 華為

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