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離婚5年的佟麗婭拋震撼彈：10歲兒至今不知父母已分手

娛樂新聞組／即時報導
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佟麗婭近日接受魯豫訪問。(取材自微博)
佟麗婭近日接受魯豫訪問。(取材自微博)

男星陳思誠與佟麗婭官宣離婚長達五年，女方近日於魯豫訪談中拋出震撼彈，親口證實10歲的兒子朵朵至今仍不知道父母已經離婚的事實。兩人多年來妥善扮演「育兒合夥人」，不僅共同出席孩子的星空主題生日派對、學校活動與海外歌唱比賽，更在商業與影視作品上深度綁定，被外界稱為「新型離婚關係」。

佟麗婭於15日播出的新浪新聞訪談節目「熱浪之外2026」預告片中透露此訊息。兩人於2011年拍攝「北京愛情故事」結緣，2014年結婚並於2016年生下朵朵。經歷2017年男方爆發「夜會兩女」出軌風波後，雙方最終於2021年5月20日發文官宣離婚。

然而，離婚後陳思誠仍然在8月8日佟麗婭生日當天卡點發文慶生，並推掉工作陪伴兒子，朵朵更曾在作文中寫下「爸爸住在十一樓，媽媽住在十二樓，他們不愛吵架，只愛和我一起吃飯」，維持著孩子眼中完整的家。

針對瞞著兒子的作法，網路評價兩極。佟麗婭則表示想讓孩子在一個完整的感受裡長大，不破壞孩子的安全感，不讓他承受心理壓力。

除了生活上的陪伴，兩人在事業與商業利益上也維持密切合作。

企查查數據顯示，佟麗婭持股5%的壹同星誠公司由陳思誠持股80%，該公司投資的影視實體曾出品「唐人街探案3」與「消失的她」；2024年底由陳思誠監製、佟麗婭主演的電影「誤殺3」票房更突破9億元人民幣，女方對此大方表示彼此是「很專業的合作夥伴」。

佟麗婭與陳思誠官宣離婚達五年。(取材自微博)
佟麗婭與陳思誠官宣離婚達五年。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 她表示，10歲兒子朵朵至今仍不知道父母其實已經離婚。兩人雖在2021年官宣分手，但在孩子面前仍維持像完整家庭般的相處方式。

  • 兩人持續以育兒合夥人方式相處，共同出席生日派對、學校活動與海外比賽，陳思誠也會在生日發文祝賀並抽空陪兒子，盡量降低孩子的不安。

  • 企查查資料顯示，佟麗婭持股的公司由陳思誠主導，並參與多部電影投資與製作；2024年底《誤殺3》票房破9億元，顯示兩人合作仍十分緊密。

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