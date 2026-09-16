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165公分宋祖兒體重跌破40公斤 大腿和脖子一樣細了

娛樂新聞組／即時報導
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宋視兒此前為時尚雜誌拍攝的照片。（取材自微博）
宋視兒此前為時尚雜誌拍攝的照片。（取材自微博）

演員宋祖兒日前出席線下活動，身穿綠色波點短裙亮相，雖然她妝容細緻，其極其纖細的腿圍與四肢引發網友熱議「大腿和脖子一樣細」，骨骼感明顯的形象再次因過瘦登上熱搜。

多方訊息顯示，身高165公分的宋祖兒體重已跌破40公斤(80斤)，BMI低至14.7，遠低於18.5的健康標準下限，其臉頰凹陷、鎖骨青筋暴起及肋骨突出的狀況隨即引發廣泛關注。

今年28歲的宋祖兒自曝將減肥視為「終身事業」，微博首頁更設置「我要減肥」圖像。為貼合影視角色，她曾連續10個月不吃主食，每日僅靠一頓無調料水煮菜維生。

2025年拍攝「折腰」期間，她曾於三個月內減重10公斤(20斤)，食量甚至縮減至「2個雞蛋加半根黃瓜」；2026年3月於橫店拍攝新劇「司宮令」時，更因長期極端節食引發低血糖、兩次在片場暈倒，致使劇組一度暫停拍攝。

雖然因為「瘦到脫相」狀態多次登上熱搜，不少粉絲也喊話「注意身體」，不過宋祖兒與工作室始終沒有針對這項爭議公開回應。

宋祖兒在微博持續更新與「司宮令」聯動的「美味祖理人」視頻。畫面中，她親手下廚、領著粉絲吃遍天津小吃…，雖然視頻裡的「吃」多是淺嘗輒止，但也是用溫和的方式對外傳遞「我有在好好吃飯、正常生活」信號。

宋祖兒出席活動，身形削瘦。（視頻截圖）
宋祖兒出席活動，身形削瘦。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 她在線下活動穿綠色波點短裙亮相，因腿圍和四肢過於纖細、骨感明顯而被網友討論，甚至出現「大腿和脖子一樣細」的說法。

  • 內文稱宋祖兒身高165公分，體重已跌破40公斤，BMI約14.7，明顯低於18.5的健康標準下限，因此引發外界對其健康狀況的擔憂。

  • 報導指她曾連續10個月不吃主食，靠一頓水煮菜維生，拍戲時也曾3個月減重10公斤，甚至因長期極端節食在片場低血糖暈倒兩次。

微博 雞蛋 減重

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