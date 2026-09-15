從小三「林有有」到「浪姐」 張月學會與標籤共存：愈多愈好

張月希望自己身上的標籤愈來愈多。(取材自微博)

憑藉「三十而已」中「林有有」一角走紅的張月，當年因角色介入婚姻的劇情遭遇大量批評，甚至一度被角色標籤蓋過演員本人。如今多年過去，她不但沒有急著撕掉「林有有」的標籤，反而選擇與它共存。訪談綜藝「背後2」中，剛結束「乘風2026」(又稱「浪姐」)旅程的張月再度談到外界評價，直言自己不想把標籤一一撕掉，而是希望標籤愈來愈多，「直到沒有任何一個標籤可以完整定義我」，展現出與輿論相處的另一種方式。

2020年「三十而已」播出後，張月因「林有有」一角迅速受到關注，也承受角色帶來的巨大負面聲量。面對外界將角色與本人混為一談，她沒有刻意迴避，甚至曾將社群簡介改成「林有有的大號」，以近乎自嘲的方式接住爭議，這個舉動當時被視為心態強大，如今再回頭看，也成了她面對標籤的一種縮影。

這次參加「乘風2026」，張月又得到新的標籤。她在節目中的舞台表現受到關注，並成為「年度隊長」，但因隊伍成員接連變動，也被網友戲稱為「送走最多隊員的隊長」。為了舞台效果，她常常反覆打磨細節到最後一刻，卻又坦言自己沒有那麼在意最終名次；與此同時，網路上也出現「憑什麼當隊長」、「野心太大」等質疑。正面評價與負面聲音同時湧來，讓「張月究竟是什麼樣的人」再次成為討論焦點。

「背後2」也將這場「外界評價」變成節目中的真實考驗，讓張月在褪去舞台濾鏡後，直接面對突如其來的外界反饋，連觀察者張泉靈都坦言替她捏了一把冷汗。面對這場考驗，張月沒有選擇證明自己，也沒有急著反駁所有聲音，反而提出一套看似反其道而行的處世哲學：她希望身上的標籤愈來愈多，因為當一個人擁有足夠多元的標籤時，任何單一標籤都無法再概括她。

這也讓「林有有」從最初的負面印記，變成張月成長過程中的其中一部分。她並非否認外界曾經對自己的評價，而是承認標籤確實是大眾認識一個人的入口，但入口不應該變成終點。對她而言，被看見不一定代表必須被定義；真正重要的是，在接住外界目光的同時，仍保有對自己的判斷。

從「林有有」到「乘風2026」的隊長，張月身上的標籤確實愈來愈多，但她似乎也逐漸學會不再與每一個標籤較勁。這種轉變或許正是她此次談「巧用標籤」最有意思的地方：與其花力氣撕掉別人貼上的標籤，不如用新的作品、新的舞台和新的選擇，不斷補充自己的面貌。標籤可以成為被看見的入口，卻不該成為定義一個人的終點。