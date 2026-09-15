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周翊然遭近距離貼臉跟拍 罕見動怒揮落私生手機…網友力挺

娛樂新聞組／綜合報導
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周翊然面對「私生飯」貼臉跟拍，忍不住反擊。(取材自微博)
周翊然面對「私生飯」貼臉跟拍，忍不住反擊。(取材自微博)

憑藉熱播青春劇「當我飛奔向你」中「張陸讓」一角走紅、並曾在「喬家的兒女」與「小敏家」展現細膩演技的新生代男星周翊然，近日在廣州出行時遭「私生飯」近距離圍堵，對方甚至將手機幾乎貼到他臉上強行拍攝。忍無可忍之下，周翊然抬手將跟拍手機打翻在地，隨即離開現場，畫面曝光後迅速登上熱搜，引發網友熱議。

周翊然當天從車上走下後，立即遭多名粉絲一路跟拍、圍堵，即使保全多次上前阻攔、試圖將人群隔開，仍難以阻止對方不斷逼近。其中有人拿著手機貼近他的臉部拍攝，讓他的私人空間幾乎沒有任何距離。

面對持續的騷擾，向來給人溫和隨和印象的周翊然最終忍無可忍。在多次勸阻未果後，他抬手將對方手機揮落地面，隨後迅速離開。這段影片曝光後，網友紛紛留言支持，認為「私生根本不是粉絲」、「追星也要有邊界」，不少人更表示，無論藝人或一般人，都有不被陌生人貼臉拍攝、侵犯私人空間的權利。

不過，也有網友認為，即使私生行為令人反感，直接發生肢體衝突仍可能衍生法律及財物糾紛，建議遇到類似情況時，應由保全或工作人員介入處理，必要時透過法律途徑維護權益。

周翊然近年憑青春劇「當我飛奔向你」中「張陸讓」一角走紅，過去也曾出演「喬家的兒女」、「小敏家」等作品，憑藉清冷外型及自然演技累積人氣。此次因遭私生跟拍而爆發情緒，不僅再次引發外界對藝人安全的關注，也讓「追星究竟該有多少界線」成為討論焦點。

精華 FAQ

  • 他一下車就被多名粉絲近距離圍堵，其中有人把手機幾乎貼到臉上拍攝，保全雖試圖阻攔仍難以隔開人群，讓他的私人空間幾乎被完全侵犯。

  • 因為對方持續逼近、反覆騷擾，且多次勸阻都沒有用，他在忍無可忍之下抬手把跟拍手機打翻在地，之後立即離開現場。

  • 許多網友支持他捍衛個人空間，認為私生行為不是追星；但也有人提醒，肢體碰撞可能帶來法律與財物爭議，應由保全或法律途徑處理。

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