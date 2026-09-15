「欒念」太深情…井柏然被問「拍戲是否愛上過對手」 秒答掀熱議

井柏然(左)與孫千主演的「早春晴朗」雖已收官，但相關話題仍熱度很高。(取材自微博)

電視劇「早春晴朗」收官後，井柏然劇中的高濃度情感戲仍讓劇迷意猶未盡。最近，他多年前上綜藝談「因戲生情」舊訪談被挖出，他戲裡對感情投入至深，戲外卻始終強調「人劇分離」，井柏然展現出的強烈反差，也讓「演員的邊界感」成為全網熱議焦點。

這段畫面來自綜藝「朋友請聽好2」，當時袁詠儀問井柏然，「你在拍戲的時候，曾經有愛上過對手嗎？」他沒有猶豫、直接回答「沒有」。被追問如何面對戲中的強烈情感時，井柏然表示，角色在戲裡產生的心動與深情屬於人物，演員則必須分清角色與現實，情緒並非不能控制，而是應該知道界線在哪裡。

這番回答如今重新受到關注，也與「早春晴朗」近期的劇宣形成有趣對照。

劇中，井柏然飾演的欒念，與孫千飾演的尚之桃之間情感拉扯強烈，不少觀眾直呼兩人CP感十足；戲外，井柏然雖配合宣傳在見面會重現牽手、擁抱等名場面，活動結束即各自離場，堅守清晰界線。相較於袁詠儀當年坦言與張智霖「因戲生情」並修成正果，井柏然斬釘截鐵的一句「沒有」，顯得格外清醒理性，也形成鮮明對比。

這也引發大眾對演員「營業尺度」的討論。有人認為，對演員而言，真正的「邊界感」或許不是完全拒絕角色之外的互動，而是在需要營業時全力投入作品，宣傳結束後又能回到現實。井柏然這次因舊訪談再掀討論，也讓「戲裡可以深情，戲外不必入戲」成為「早春晴朗」收官後另一個受到關注的話題。

至於現實世界，井柏然目前與超模劉雯維持低調交往，兩人自2019年因品牌合作相識，2022年被拍到牽手後戀情曝光，至今已走過多年。近年兩人多次被拍到同行、互相見家長，但始終沒有正式官宣，近期更傳出「領證結婚」消息，雙方同樣未證實。