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屢被酸「斷崖式衰老」 陳冠希霸氣回：帥是一種態度

娛樂新聞組／綜合報導
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面對屢屢被調侃「斷崖式衰老」，陳冠希在直播中坦蕩回應。(取材自微博)
面對屢屢被調侃「斷崖式衰老」，陳冠希在直播中坦蕩回應。(取材自微博)

曾被封為「360度零死角的千禧男神」的港星陳冠希，近年屢因素顏近照中的眼角皺紋、花白鬍鬚而被網友調侃「斷崖式衰老」，甚至頻頻被惡搞撞臉「趙本山」登上熱搜。對此，他在最新的直播中展現一貫的坦蕩與瀟灑，正面回應，「帥是一種態度，不是外表。」更幽默放話自己一直都很帥，就算到了50歲、60歲甚至70歲，依然會保持這份帥氣。

面對外界對其顏值的苛刻審視，陳冠希展現了極高情商與鬆弛感。他不僅曾以「本山冠希聯名很值錢」笑納網路熱梗，更透露近年不修邊幅的滄桑造型，一部分是為了貼合先前拍攝的電影角色，另一部分則是因為妻女非常喜歡他自然的樣子。早已淡出娛樂圈光環的他，如今將生活重心放在潮流事業與家庭上，過得隨性自在。

事實上，陳冠希早已多次公開表達對「自然老去」的堅持。他坦言人隨著歲月流逝變老是天經地義的自然規律，自己一輩子都不會選擇醫美或整型。在人工保養與精修濾鏡盛行的娛樂圈裡，他拒絕靠硬撐維繫「凍齡」人設，選擇坦然接受臉上的每一道歲月痕跡。

這番通透告白引發大批網友共鳴，紛紛讚賞他「活得真實且有底氣」。從驚艷歲月的叛逆少年到如今從容自洽的熟男父親，陳冠希用態度證明，真正的魅力從不依賴於皮囊的永駐，能坦然擁抱時間的人，遠比精修圖裡的完美形象更具吸引力。

精華 FAQ

  • 他在直播中直接表示「帥是一種態度，不是外表」，還幽默說自己50歲、60歲甚至70歲都會一樣帥，展現出不在意酸言酸語的從容。

  • 陳冠希提到，自己的造型一部分是為了配合先前拍攝的電影角色，另一部分則是因為妻女很喜歡他自然、不刻意修飾的模樣，因此維持隨性風格。

  • 報導強調他接受自然老去，不靠醫美或整型維持外貌，選擇坦然面對歲月痕跡，並將重心放在家庭與潮流事業，獲得網友認同與讚賞。

陳冠希

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