同框必火…劉學義、鄭合惠子「蘭香如故」二搭 「CP感玄學」再衝熱搜

劉學義(見圖)與鄭合惠子在「蘭香如故」中再次展現「CP感玄學」。(取材自微博)

古裝劇「蘭香如故」正在熱播，除了女主角譚松韻與男主角劉學義的主線引人關注外，劇中一幕非官配的同框鏡頭竟然演變成爆款話題。近日，「劉學義鄭合惠子CP感玄學」登上熱搜，兩人僅憑短短數秒的對手戲，就靠著眼神交鋒與強烈的氣場拉扯，讓大批觀眾直呼「宿命感拉滿」。

劉學義與鄭合惠子的「CP感玄學」源自2024年熱播劇「花間令」。當時鄭合惠子僅客串2集飾演換臉前的「楊采薇」，與劉學義飾演的男主角「潘樾」上演墓前求婚等經典場面，便憑著自然流露的情感張力暴紅出圈。雖然出場時間極短，但兩人火花十足，因此被無數劇迷封為由觀眾自發認可的「民選CP」。

這次兩人在「蘭香如故」二搭，角色的關係走向卻大不相同。劉學義飾演男主角「林錦岐」，而鄭合惠子則飾演野心勃勃的「杜翠雀」。雖然依舊不是官配，且劇情走向帶有權力博弈的「純恨」氛圍，但同框時微表情與眼神間的暗潮洶湧，依然讓觀眾瞬間入戲，甚至打趣「鄭合惠子一上線，劉學義嘴角酒窩都笑出來了」。

隨著「CP感玄學」話題發酵，兩人的CP超話排名在一夜之間大幅躍升，大批網友紛紛敲碗求「三搭男女主角」。然而，這股熱潮也引發了部分劇粉與官配粉絲的不滿。有網友質疑在「大女主」劇集播出期間行銷配角CP，恐有拉踩女主角譚松韻之嫌，未尊重官配主線。

對此，也有理性觀眾指出，CP感本就是一種無法預估的「化學反應」，演技與氣場契合往往比戲份多寡更具吸引力。而鄭合惠子為避免爭議，在劇集宣傳期也保持低調避嫌，未參與過多互動，展現出專業演員的體面態度。

劉學義與鄭合惠子(見圖)在「蘭香如故」中再次展現「CP感玄學」。(取材自微博)