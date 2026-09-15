同框必火…劉學義、鄭合惠子「蘭香如故」二搭 「CP感玄學」再衝熱搜
古裝劇「蘭香如故」正在熱播，除了女主角譚松韻與男主角劉學義的主線引人關注外，劇中一幕非官配的同框鏡頭竟然演變成爆款話題。近日，「劉學義鄭合惠子CP感玄學」登上熱搜，兩人僅憑短短數秒的對手戲，就靠著眼神交鋒與強烈的氣場拉扯，讓大批觀眾直呼「宿命感拉滿」。
劉學義與鄭合惠子的「CP感玄學」源自2024年熱播劇「花間令」。當時鄭合惠子僅客串2集飾演換臉前的「楊采薇」，與劉學義飾演的男主角「潘樾」上演墓前求婚等經典場面，便憑著自然流露的情感張力暴紅出圈。雖然出場時間極短，但兩人火花十足，因此被無數劇迷封為由觀眾自發認可的「民選CP」。
這次兩人在「蘭香如故」二搭，角色的關係走向卻大不相同。劉學義飾演男主角「林錦岐」，而鄭合惠子則飾演野心勃勃的「杜翠雀」。雖然依舊不是官配，且劇情走向帶有權力博弈的「純恨」氛圍，但同框時微表情與眼神間的暗潮洶湧，依然讓觀眾瞬間入戲，甚至打趣「鄭合惠子一上線，劉學義嘴角酒窩都笑出來了」。
隨著「CP感玄學」話題發酵，兩人的CP超話排名在一夜之間大幅躍升，大批網友紛紛敲碗求「三搭男女主角」。然而，這股熱潮也引發了部分劇粉與官配粉絲的不滿。有網友質疑在「大女主」劇集播出期間行銷配角CP，恐有拉踩女主角譚松韻之嫌，未尊重官配主線。
對此，也有理性觀眾指出，CP感本就是一種無法預估的「化學反應」，演技與氣場契合往往比戲份多寡更具吸引力。而鄭合惠子為避免爭議，在劇集宣傳期也保持低調避嫌，未參與過多互動，展現出專業演員的體面態度。
因兩人在劇中僅數秒的對手戲就展現強烈眼神拉扯與氣場火花，讓觀眾直呼宿命感十足，進而延續《花間令》累積的CP討論熱度，迅速衝上熱搜。 這股「CP感玄學」最早來自2024年的《花間令》，當時鄭合惠子客串飾演換臉前的楊采薇，與劉學義有墓前求婚等經典場面，雖戲份短卻火花十足。 因《蘭香如故》本身是偏大女主的劇集，部分觀眾認為過度炒作配角CP，可能有拉踩女主譚松韻與影響官配主線之嫌，因此對行銷方式提出不滿。
精華 FAQ
因兩人在劇中僅數秒的對手戲就展現強烈眼神拉扯與氣場火花，讓觀眾直呼宿命感十足，進而延續《花間令》累積的CP討論熱度，迅速衝上熱搜。
這股「CP感玄學」最早來自2024年的《花間令》，當時鄭合惠子客串飾演換臉前的楊采薇，與劉學義有墓前求婚等經典場面，雖戲份短卻火花十足。
因《蘭香如故》本身是偏大女主的劇集，部分觀眾認為過度炒作配角CP，可能有拉踩女主譚松韻與影響官配主線之嫌，因此對行銷方式提出不滿。
上一則
複製貼上？ 孫千愛犬眼神笑顏「神還原主人」 網笑：連笑紋都同款
下一則