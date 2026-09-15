複製貼上？ 孫千愛犬眼神笑顏「神還原主人」 網笑：連笑紋都同款

「早春晴朗」中，孫千飾演的尚之桃也養了薩摩耶犬「盧克」。(取材自微博)

演藝圈的「人寵撞臉」奇觀再添一筆。女星孫千的寵物狗話題近日登上熱搜，關鍵字「孫千養的狗和她好像」瞬間引爆全網討論。網友們翻出她日常分享的一系列人狗合照，驚喜發現這隻被她直白命名為「小狗」的毛孩子，不僅五官神態與主人如出一轍，連骨子裡那股隨性自然的「鬆弛感」都像極了複製貼上，眾人打趣，「一看就是親生的」。

從孫千分享的日常生活片段可見，小狗無論是歪頭看鏡頭、慵懶地散步，還是靜靜蹲坐在她身旁，眼神裡都透著一股淡淡的隨和與自在。對比照一出，網友紛紛點名最神似的地方就在於那雙靈動的眼睛，簡直與孫千私下卸下明星光環時的清澈弧度一模一樣。

更有細心粉絲發現，孫千的臘腸犬「八月」鼻翼兩旁帶有天然的深色紋路，只要一咧嘴或歪頭，就撞臉主人笑起來時的軟萌法令紋，被笑稱是「天生自帶同款紋路的毛茸茸分身」。一人一狗在鏡頭前親親抱抱、搞怪賣萌的模樣，完全不需要刻意營業，就流露出滿滿的治癒氛圍。

不少網友笑稱，孫千平時性格爽朗隨性，在演藝圈向來以自然的氣質深受喜愛，而她的狗也完美傳承了這種不著痕跡的舒展與快樂。

據了解，孫千在熱播劇「早春晴朗」中飾演的尚之桃，曾因收養薩摩耶犬「盧克」，成為她和男主角欒念之間的感情潤滑劑；戲外，她則把對毛孩子的愛傾注在自家「小狗」身上。卸下精緻的大牌造型與劇本設定，這種回歸生活的溫柔畫面，也讓粉絲直呼被狠狠治癒。

孫千常常分享她和愛犬「小狗」的合影。(取材自微博)