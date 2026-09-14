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關曉彤漂白眉髮演白化症入魂 情緒失控自曝「淚失禁」

記者趙大智／綜合報導
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關曉彤為戲漂白頭髮、眉毛。(取材自微博)
關曉彤為戲漂白頭髮、眉毛。(取材自微博)

由大陸女星關曉彤搭檔王子奇等人主演時代劇「生逢其時」日前開播，關曉彤為詮釋白化症女孩齊時，不僅漂白頭髮、眉毛，也事前研讀相關資料。日前出席劇宣活動時，她談到角色從8歲一路成長至18歲的過程，情緒突然湧上心頭當場落淚，導演林妍也跟著紅了眼眶。

談及齊時的成長，關曉彤表示，小時候的齊時端盤子可能會因不熟悉而摔倒，但不能因此認為18歲的她依然如此，因為這10年間經歷一次次碰撞，也逐漸累積生活經驗。說到這裡她忍不住哭了出來，隨後害羞笑稱自己是「話說多了容易淚失禁」的體質。

導演林妍則透露，劇中其實埋了許多細節，例如齊時登場時手上就帶著傷，但劇組沒有刻意呈現她每一次跌倒，而是希望觀眾看見她如何克服困難、繼續生活。關曉彤也形容齊時就像「小太陽」，從小受到父母疼愛，內心溫暖又充滿能量，遇到問題會想辦法找到另一條路，自己詮釋角色的過程也彷彿重新被滋養。

劇中劉琳飾演的霍青蓮同樣成為亮點，女兒遭同學欺負時，她不惜與校方據理力爭，展現超強護女氣勢，讓網友直呼是「夢中情媽」。

王子奇飾演一路陪伴齊時的曹信，兩人不僅是戲中搭檔，更是北京電影學院同屆同學，認識近10年。他笑說和老同學拍戲不用擔心表現，「因為她會接住我的表演」。

據悉，「生逢其時」以北方小鎮青梧為故事舞台，圍繞齊時與曹信以及兩個家庭展開。患有白化症的齊時從小努力融入生活，在成長過程中面對外界眼光與各種困難；曹信則是受到父親嚴格管束的優秀少年，兩個性格不同的年輕人一路陪伴彼此，在成長與家庭的種種考驗中逐漸找到自己的方向。作品不只聚焦兩人的情感發展，也透過兩個家庭跨越多年的生活變化，呈現親情、成長與自我尋找的故事。

精華 FAQ

  • 她不僅漂白頭髮和眉毛，還事前研讀相關資料，盡力貼近患有白化症的齊時。她也表示，詮釋過程讓自己像重新被角色滋養，更能理解角色內在的溫暖與能量。

  • 關曉彤談到齊時從8歲一路成長到18歲的歷程時，想到角色多年來經歷碰撞與累積，情緒突然湧上心頭而落淚，連導演林妍也被她的投入感染。

  • 故事以北方小鎮青梧為背景，描寫患白化症的齊時與曹信在成長、家庭與外界眼光中的互相陪伴，並透過兩個家庭多年變化呈現親情、青春與自我尋找。

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