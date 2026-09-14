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不戀光環告別「欒念」 井柏然：我要回到我自己本身了

娛樂新聞組／綜合報導
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井柏然未流連角色的掌聲，反而說「要回到我自己本身了」。(取材自微博)
井柏然未流連角色的掌聲，反而說「要回到我自己本身了」。(取材自微博)

熱播劇「早春晴朗」雖然已經畫下句點，但由井柏然飾演的毒舌總監「欒念」討論聲浪仍高。他將角色的外表克制、內心隱忍的成熟感詮釋得極具層次，不僅帶動話題狂潮，更再次刷新個人演藝生涯的高光時刻。然而，近日在長達11分鐘專訪中，井柏然並未流連於外界的掌聲與光環，反而脫口「我要回到我自己本身了」，引起網友熱議。

為了演活追求完美的欒念，井柏然從外型到角色性格都投入大量心力，不僅自備逾百套私服進組，更首次參與角色造型設計，希望從服裝細節呈現人物的個性與生活品味。戲中欒念表面冷靜克制，面對感情卻有著不輕易示人的隱忍與拉扯，井柏然也透過細膩表演，讓這個看似強勢的霸總多了成熟而複雜的層次。

然而，角色愈深入，殺青後的「出戲」也愈不容易。井柏然在專訪中坦言，演員在拍戲時會進入另一種人生，但戲拍完後，仍得提醒自己回到現實。他說，「我該告訴自己，我要回到生活，我要回到我自己本身了」。甚至不希望自己一直困在「明星、演員」這個人生角色裡。

這段話也被網友解讀為井柏然近年心境的轉變。進入30多歲後半段，他坦言自己已經走過年輕時一味向前衝、渴望獲得外界認可的階段，如今更在意內心是否「自洽」，也開始思考工作與生活之間的界線。相較於持續追逐熱搜或外界評價，他更希望把心力放在作品與角色本身。

事實上，「早春晴朗」播出期間，井柏然的「欒念」就因人物反差成為劇集討論焦點。如今戲劇落幕，他卻選擇主動與角色告別。從「全情投入」到「迅速抽離」，井柏然這句「我要回到我自己本身了」，意外成為「早春晴朗」大結局後另一個受到關注的話題。

精華 FAQ

  • 他飾演的毒舌總監欒念外表克制、內心隱忍，並以細膩層次演出成熟複雜感，讓角色在劇集播出期間成為討論焦點，也刷新他的演藝高光時刻。

  • 他不僅自備逾百套私服進組，還首次參與角色造型設計，希望透過服裝細節呈現欒念的個性、生活品味，以及表面冷靜下的情感拉扯。

  • 這句話反映他希望在拍完戲後抽離角色，不再困在明星與演員身份裡；進入30多歲後，他更在意內心自洽，並把重心放回作品與生活平衡。

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