「他帶我曬太陽、澆花」井柏然陪馬思純走出低谷 神仙友情掀議

馬思純的昔日訪談中，揭露了她和井柏然的好交情。(取材自微博)

近日，井柏然在主演的新劇「早春晴朗」中飾演的欒念引發觀眾廣泛討論。這段時間，不少網友紛紛翻出井柏然過往的採訪與經歷，其中一段金馬影后馬思純早年的訪談影片，揭開了她和井柏然在演藝圈中少見的真摯友情。

馬思純在採訪中曾坦言，自己在罹患抑鬱症、處於人生與情緒最低谷的時期，身心狀態極差，不僅長期服藥導致身體僵硬，甚至連從床上走到房門都感到十分困難。當時她習慣把自己封閉在上海的家中，極度抗拒出門與外界接觸。而當時同在上海的井柏然，得知她的狀況後多次打電話約她出門，即便屢次被拒絕，井柏然也沒有放棄。

為了讓好友重見陽光，井柏然甚至直接聯繫馬思純的母親，用略帶「強迫」的堅持與行動，硬是將她拽走出家門。井柏然帶她到公園曬太陽，還帶她前往一家花園式咖啡廳散心。在花園裡，井柏然接過花灑陪她一起給植物澆水，並對她說了一句，「你可以肆無忌憚」，隨意讓水珠亂飛。

陪伴期間，井柏然從未說過「你要振作」這類心靈雞湯式的說教，而是選擇用最純粹、無壓力的戶外陪伴，將她一點一點拉回人群中。馬思純表示，正是這種平淡卻細膩的行動，幫她釋放了大量的負面情緒。她更直言，井柏然是自己生病期間最想感謝的「TOP 3」好友之一。

據悉，井柏然與馬思純曾合作過電影「風中有朵雨做的雲」，在拍攝過程中就建立起了高度的默契與信任。除了工作上惺惺相惜，兩人在私底下更是無話不談的摯友。這份溫柔且充滿正能量的友情，如今隨著訪談被挖，再度感動無數網友。