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影視也難逃影視寒冬 胡歌吐無奈：現在劇本沒得選了

記者陳穎／綜合報導
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胡歌認為電影市場不景氣，身為演員的他也坦言感受到產業變化。(取材自微博)
胡歌認為電影市場不景氣，身為演員的他也坦言感受到產業變化。(取材自微博)

大陸知名男星胡歌近日登上中國版「GQ」雜誌封面，談到近年電影市場不景氣，身為演員的他也坦言感受到產業變化。即使曾是炙手可熱的一線男星，如今面對劇本與市場環境，他坦言已不像過去能夠從容挑選作品，直言，「那時候還處在一個比較好的時期，現在沒得選了。」一席話也讓外界看到演員面對影視寒冬時的無奈。

胡歌2005年憑「仙劍奇俠傳」中的李逍遙一角走紅，之後持續累積戲劇代表作。2015年更接連主演「偽裝者」、「琅琊榜」及「大好時光」，不同類型的作品接連受到關注，事業攀上高峰。2024年，他又憑王家衛執導的「繁花」中寶總一角，再度拿下白玉蘭獎最佳男主角獎，演技與市場號召力皆獲肯定。

不過，面對近年整體影視產業環境轉冷，胡歌接受專訪時坦言，電影市場終究相當現實，「你回不了本，機會就愈來愈少」，如今市場仍相當看重票房，「全世界都是這樣」。對於演員而言，即使過去擁有一定知名度與成績，也不代表永遠能按照自己的想法選擇劇本。

事實上，近年不少演員都曾談到影視市場的變化。男星趙又廷先前也曾形容目前影視圈「冷得很厲害」，甚至一度有長達一年半沒有進劇組拍戲的經歷。如今胡歌也公開談及類似感受，可見市場環境對演員工作的影響相當直接。

除了事業，胡歌也在專訪中談到成為父親後的生活轉變。他2022年與前執行經紀人黃曦寧登記結婚，隔年迎來女兒「小茉莉」。回憶女兒出生時，他坦言當時正好碰上「繁花」最密集的拍攝階段，長達半年幾乎都由妻子一個人扛起家庭大小事，自己則因工作繁忙，與女兒相處時間相當有限。

成為人父後，胡歌的生活態度也有所改變。面對演藝圈中許多自己無法掌控的事情，他表示不想再過度焦慮，現在對他而言，最重要的反而是家人與孩子。他認為，只要女兒能夠健康、快樂地長大，對自己而言就已經是很大的滿足。

胡歌2024年憑藉「繁花」再攀演藝事業高峰。(取材自微博)
胡歌2024年憑藉「繁花」再攀演藝事業高峰。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他認為近年影視與電影市場變得更現實，作品若無法回本，投資與拍攝機會就會減少，因此演員即使有名氣，也不一定能像過去那樣自在挑選劇本。

  • 胡歌表示市場仍然很看重票房，回不了本就會讓機會愈來愈少，這種情況不只在大陸，放眼全世界都差不多，顯示產業整體都受到寒冬影響。

  • 他提到女兒出生時正值《繁花》密集拍攝期，家庭多由妻子承擔；如今他不想對無法掌控的事過度焦慮，最在意的是家人和孩子健康快樂成長。

胡歌 趙又廷

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