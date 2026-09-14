我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國人被騙200多億…囚犯有特權 喬州成犯罪大本營

改善學生長期曠課 紐約公校設拒學聯絡員 恐添教師負擔

遭近距離懟臉偷拍…周翊然揮落私生手機 網力挺：追星要有邊界

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
周翊然面對「私生飯」貼臉跟拍，忍不住反擊。(取材自微博)
周翊然面對「私生飯」貼臉跟拍，忍不住反擊。(取材自微博)

憑藉熱播青春劇「當我飛奔向你」中「張陸讓」一角走紅、並曾在「喬家的兒女」與「小敏家」展現細膩演技的新生代男星周翊然，近日在廣州出行時遭「私生飯」近距離圍堵，對方甚至將手機幾乎貼到他臉上強行拍攝。忍無可忍之下，周翊然抬手將跟拍手機打翻在地，隨即離開現場，畫面曝光後迅速登上熱搜，引發網友熱議。

周翊然當天從車上走下後，立即遭多名粉絲一路跟拍、圍堵，即使保全多次上前阻攔、試圖將人群隔開，仍難以阻止對方不斷逼近。其中有人拿著手機貼近他的臉部拍攝，讓他的私人空間幾乎沒有任何距離。

面對持續的騷擾，向來給人溫和隨和印象的周翊然最終忍無可忍。在多次勸阻未果後，他抬手將對方手機揮落地面，隨後迅速離開。這段影片曝光後，網友紛紛留言支持，認為「私生根本不是粉絲」、「追星也要有邊界」，不少人更表示，無論藝人或一般人，都有不被陌生人貼臉拍攝、侵犯私人空間的權利。

不過，也有網友認為，即使私生行為令人反感，直接發生肢體衝突仍可能衍生法律及財物糾紛，建議遇到類似情況時，應由保全或工作人員介入處理，必要時透過法律途徑維護權益。

周翊然近年憑青春劇「當我飛奔向你」中「張陸讓」一角走紅，過去也曾出演「喬家的兒女」、「小敏家」等作品，憑藉清冷外型及自然演技累積人氣。此次因遭私生跟拍而爆發情緒，不僅再次引發外界對藝人安全的關注，也讓「追星究竟該有多少界線」成為討論焦點。

精華 FAQ

  • 他一下車就被多名粉絲近距離圍堵跟拍，保全多次阻攔仍無法隔開人群，甚至有人把手機幾乎貼到他的臉上拍攝，嚴重侵犯私人空間。

  • 在多次勸阻未果後，周翊然抬手將對方手機揮落到地上，隨即離開現場。影片曝光後迅速登上熱搜，也讓事件成為輿論焦點。

  • 多數網友支持周翊然，認為私生不是粉絲、追星要有界線；但也有人提醒，直接肢體衝突可能引發法律與財物糾紛，應交由保全或法律處理。

上一則

「蘭香如故」收視飆1.7% 譚松韻「扛劇」登熱搜卻引發兩極論戰

延伸閱讀

欒念來了… 井柏然杭州遭3層人牆圍堵 人氣瞬回10年前

欒念來了… 井柏然杭州遭3層人牆圍堵 人氣瞬回10年前
江西女孩花數千赴港追星 全家低保被取消 網嘲「挺好的」

江西女孩花數千赴港追星 全家低保被取消 網嘲「挺好的」
差點走光？ 彭小苒直播挑戰大膽造型 彈幕瞬間被「這些話」刷屏　

差點走光？ 彭小苒直播挑戰大膽造型 彈幕瞬間被「這些話」刷屏　
日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04

超人氣

更多 >
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活