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「蘭香如故」收視飆1.7% 譚松韻「扛劇」登熱搜卻引發兩極論戰

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「蘭香如故」讓譚松韻再一次展現了扛劇能力。(取材自微博)
「蘭香如故」讓譚松韻再一次展現了扛劇能力。(取材自微博)

由譚松韻、劉學義主演的古裝大劇「蘭香如故」近日開播，雖然網友評價不一，但強勁的數據表現仍讓「譚松韻扛劇」話題登頂熱搜。該劇開播後騰訊站內熱度衝破28000，雲合市占率次日飆至14.5%，電視端酷雲實時收視峰值更達到1.7%，無疑是近期話題度極高的新劇。

作為90後花旦中的收視支柱，譚松韻憑藉龐大的粉絲基礎與獨特的觀眾緣，締造了極高的實績。據粉絲整理的數據顯示，她手握「以家人之名」、「向風而行」、「歸路」、「你比星光美麗」及「我的山與海」等多部電視台收視冠亞軍劇集，不僅是首位拿下視聽大數據五冠的90後女演員，更展現了跨平台與跨題材的號召力。

不少支持者認為，她演技自然、角色代入感極強，觀眾願意為她點開劇集，這正是一個演員真正「扛劇」的體現。

然而，網上也出現了不同的聲浪。部分質疑者指出，「錦衣之下」、「最好的我們」等高口碑之作皆為二番，而一番作品如「蜀錦人家」等表現則相對平平。

此外，新劇「蘭香如故」的爆火，也被部分網民認為更多歸功於知名編劇桐華的劇本吸引力以及出彩的配角群像演出，認為其「扛劇」含金量仍有待商榷。這場圍繞實績與表演的辯論，也讓「蘭香如故」後續的劇情走勢與收視表現更備受期待。

精華 FAQ

  • 該劇開播後騰訊站內熱度衝破28000，雲合市占率次日達14.5%，電視端酷雲實時收視峰值更衝到1.7%，整體話題度與數據都相當突出。

  • 文章指出她憑藉穩定的觀眾緣與粉絲基礎，帶動多部劇集取得不錯收視，像《以家人之名》《向風而行》等都被視為她的代表性實績。

  • 質疑者認為她的高口碑作品多是二番，且部分一番劇表現普通；也有人認為《蘭香如故》爆紅更受桐華劇本與配角群像加持，未必全靠她一人。

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