我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市議員喊特殊高中招生制度改革 亞潮盟反對

37歲男頭頂禿了 補充這種礦物質6周後頭髮長回來

屢被酸「斷崖式衰老」…陳冠希霸氣回應：帥是一種態度，不是外表

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
面對屢屢被調侃「斷崖式衰老」，陳冠希在直播中坦蕩回應。(取材自微博)
面對屢屢被調侃「斷崖式衰老」，陳冠希在直播中坦蕩回應。(取材自微博)

曾被封為「360度零死角的千禧男神」的港星陳冠希，近年屢因素顏近照中的眼角皺紋、花白鬍鬚而被網友調侃「斷崖式衰老」，甚至頻頻被惡搞撞臉「趙本山」登上熱搜。對此，他在最新的直播中展現一貫的坦蕩與瀟灑，正面回應，「帥是一種態度，不是外表。」更幽默放話自己一直都很帥，就算到了50歲、60歲甚至70歲，依然會保持這份帥氣。

面對外界對其顏值的苛刻審視，陳冠希展現了極高情商與鬆弛感。他不僅曾以「本山冠希聯名很值錢」笑納網路熱梗，更透露近年不修邊幅的滄桑造型，一部分是為了貼合先前拍攝的電影角色，另一部分則是因為妻女非常喜歡他自然的樣子。早已淡出娛樂圈光環的他，如今將生活重心放在潮流事業與家庭上，過得隨性自在。

事實上，陳冠希早已多次公開表達對「自然老去」的堅持。他坦言人隨著歲月流逝變老是天經地義的自然規律，自己一輩子都不會選擇醫美或整型。在人工保養與精修濾鏡盛行的娛樂圈裡，他拒絕靠硬撐維繫「凍齡」人設，選擇坦然接受臉上的每一道歲月痕跡。

這番通透告白引發大批網友共鳴，紛紛讚賞他「活得真實且有底氣」。從驚艷歲月的叛逆少年到如今從容自洽的熟男父親，陳冠希用態度證明，真正的魅力從不依賴於皮囊的永駐，能坦然擁抱時間的人，遠比精修圖裡的完美形象更具吸引力。

精華 FAQ

  • 他在直播中直言「帥是一種態度，不是外表」，並表示自己一直都很帥，未來到了50歲、60歲甚至70歲，仍會保持這份從容與自信。

  • 因為他近年照片中出現眼角皺紋與花白鬍鬚，被網友調侃「斷崖式衰老」，甚至惡搞成撞臉「趙本山」，因此多次登上熱搜引發討論。

  • 他認為人隨歲月變老是自然規律，自己不會選擇醫美或整型，也不刻意維持凍齡形象，反而更重視潮流事業、家庭生活與真實狀態。

陳冠希

上一則

孩子真的不能偷生「奧本海默」席尼墨菲19歲兒跟他長超像

下一則

「蘭香如故」收視飆1.7% 譚松韻「扛劇」登熱搜卻引發兩極論戰

延伸閱讀

整形了？井柏然變「三眼皮」意外登熱搜 37歲男神親自回應

整形了？井柏然變「三眼皮」意外登熱搜 37歲男神親自回應
「三眼皮」登熱搜 井柏然自嘲：沒做醫美 年紀大皮鬆了

「三眼皮」登熱搜 井柏然自嘲：沒做醫美 年紀大皮鬆了
50歲林心如現身九寨溝 素顏沒架子「自嘲有雙下巴」

50歲林心如現身九寨溝 素顏沒架子「自嘲有雙下巴」
71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

熱門新聞

54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
潘越雲（左）和陳昇合唱「春嬌和志明」。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04

超人氣

更多 >
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

本來只想買挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活