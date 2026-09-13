唱紅「南方姑娘」…趙雷演唱會曬照官宣當爸 疑與兒同台

民謠歌手趙雷。（取材自百度百科）

多年前以一曲「南方姑娘」刷屏網路的民謠歌手趙雷，近日在北京鳥巢舉辦演唱會，掀回憶殺。40歲的趙雷在唱到「我記得」時，大屏幕放出他與兒子的合照，低調宣布自己當爸爸了，現場幾萬歌迷共同見證這份驚喜。「趙雷當爸爸了」話題也登上熱搜，歌迷恭喜聲不斷、「原來還有小小雷」、「好有意義的官宣方式」。

趙雷在北京舉辦兩場「沒有信號」演唱會，約十幾萬張門票，歷經四次開票全都「秒罄」，可見其人氣有多高。當天他一身休閒穿搭，藍色衛衣搭配黑色短褲，頭戴遮陽帽，背著吉他就在演唱會上開唱，完全打破觀眾對明星的認知。

趙雷在演唱歌曲「我記得」時，身後大屏幕突然放出他與年幼兒子的合影。那時候寶寶才剛出生，被包裹在毯子裡，趙雷將其抱在懷中，滿眼寵溺地看著他。沒有發布任何文字聲明，僅憑一張照片和一首歌完成「我當爸爸了」官宣，在萬千歌迷見證下公開升格為父親的喜訊。

據趙雷當時的打扮，網友猜測其兒子出生於2020年左右。而演唱會期間，有一名目測約五、六歲的男童，戴著和趙雷同款的帽子登台，男童與趙雷互動時，趙雷藏不住的幸福感都要溢出來了。網友放大男童的近照，發現他五官、臉型神似趙雷，眉眼和他也太像，再對比大約年齡，疑似就是趙雷的兒子，直呼驚喜。

「我記得」本是以輪迴視角講述母子重逢的歌曲，歌詞「時空是個圓圈，直行或是轉彎，我們最終都會相見」，在此刻被賦予了父子奇緣的新含義。

當晚演唱會尾聲，趙雷也在第一排的座位上擺放鮮花，留了位置給已故的母親，大屏幕上並播放其母生前演唱過的「橄欖樹」音頻，趙雷在台上彈吉他伴奏，完成了一場跨越時空母子「同台」的感人互動，現場大批歌迷感動落淚。

趙雷是民謠歌手，1986年生於北京，回族，17歲放棄大學錄取通知，背著吉他開啟地下歌手生涯。2010年參加「快樂男聲」獲全國第14名，2011年推出首張專輯「趙小雷」，一曲「南方姑娘」刷屏網路。2016年「成都」爆火出圈，唱火一座城，成為現象級民謠金曲。2024年開啟「沒有信號」巡演，2026年更以首位內地民謠歌手身分登上鳥巢開唱。其他經典作品還包括「畫」、「阿刁」、「鼓樓」、「理想」等，均被歌迷奉為封神之作。

趙雷在鳥巢演唱會的大屏幕上公開與孩子的合影，正式官宣自己當爸爸了。（取材自微博）

趙雷在演唱會上與一名戴著帽子的男童同台互動，粉絲猜測這名兒童就是趙雷的兒子。（取材自微博）