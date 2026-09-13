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鹿晗現身張碧晨生日趴嗨到凌晨 離場由保鑣攙扶上車

娛樂新聞組／綜合報導
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鹿晗被發現在張碧晨私人生日派對上露面。(取材自微博)
鹿晗被發現在張碧晨私人生日派對上露面。(取材自微博)

大陸歌手張碧晨日前舉辦私人生日派對，邀請多位圈內好友齊聚慶生。其中，許久未在公開場合露面的鹿晗驚喜現身捧場，不僅讓現場氣氛嗨到最高點，也在網上掀起高度關注，迅速登上熱搜。

這場私下聚會雖然並非公開商業活動，但隨著現場側拍畫面曝光，依然引發網友與粉絲熱烈討論。聚會當晚，鹿晗興致大好，現場即興為壽星獻唱陶喆經典情歌「愛很簡單」，真摯溫暖的歌聲將慶生氣氛推向高潮。派對一路歡慶至隔天凌晨近1時才散場。

然而，隨之曝光的離場畫面卻意外引發爭議。有狗仔拍到鹿晗離場時身形略顯晃悠，並由保鑣攙扶上車，部分八卦媒體隨即解讀為「醉酒而歸」、「藉酒消愁」。對此，大批粉絲與理性網友迅速出面澄清，指出影片中的鹿晗看起來只是聚會後微醺放鬆，甚至只是邊走路邊專注滑手機，質疑狗仔刻意放大抓拍畫面、過度「看圖說話」。

不少人也呼籲，應給藝人私人社交適度空間，不必將朋友間正常小酌與負面情緒強行連結。

事實上，鹿晗與張碧晨的交情由來已久。兩人早期因共同錄製熱門綜藝「哈哈哈哈哈」（五哈）結緣，曾在節目中組隊完成各式街頭任務，建立深厚情誼。今年7月，兩人也曾一同現身好友周震南的北京演唱會觀演，私下互動相當頻繁。這場單純的好友聚會，也展現娛樂圈中難得的真摯友誼。

精華 FAQ

  • 因為他久未在公開場合露面，卻驚喜現身張碧晨私人生日派對，還在現場即興獻唱助興，讓氣氛瞬間升溫，因此迅速引發網友關注並登上熱搜。

  • 他不僅到場為壽星慶生，還即興演唱陶喆經典情歌〈愛很簡單〉，以真摯歌聲帶動全場情緒，讓這場私人聚會一路歡慶到凌晨近1時才結束。

  • 有狗仔拍到鹿晗離場時身形略晃，還由保鑣攙扶上車，部分媒體便解讀為醉酒而歸；但粉絲認為他只是微醺或邊走邊滑手機，呼籲外界別過度看圖說話。

鹿晗

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