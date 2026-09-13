譚松韻回覆1句話 曝光與張若昀隱藏20年關係…衝上熱搜
隨著古裝大劇「蘭香如故」開播，演藝圈再度引爆追劇熱潮。令人意想不到的是，最先引爆網路討論的並非新劇劇情，而是一段隱藏多年的同窗情誼。
在「蘭香如故」開播當天，實力派男演員張若昀特別在社交平台轉發宣傳，溫情寫下，「歷經風雨，蘭香如故。期待許蘭香，今晚見。」隨後譚松韻在評論區親切回覆「謝謝老同學」，這句輕描淡寫的問候迅速衝上熱搜，引爆全網熱議。
廣大網友隨即進行考古，意外揭開這段塵封多年的冷知識，其實，張若昀與譚松韻竟然是北京電影學院2007級表演高職班的同班同學。雖然兩人相識近20年，但畢業後各自在演藝圈深耕，多年來從未刻意拿「同學情」捆綁熱度或炒作人脈。直到這次新劇發布，一句「老同學」，才讓觀眾驚覺這份默默為彼此打氣的深厚友情。
有趣的是，譚松韻新劇上映除了獲得同學力挺，戲外還迎來了「舊愛」的強勢挑戰。曾與譚松韻在「錦衣之下」中組成「陸大人與袁今夏」圈粉無數的任嘉倫，其新劇「深淵無間」也選在同檔期上映。昔日默契十足的「六扇門CP」，如今正面對打，讓不少雙方劇迷陷入「兩難選擇」。
因為她在張若昀宣傳新劇時，於評論區回覆「謝謝老同學」，簡單一句話立刻引發網友好奇，進而帶動兩人關係與過往同窗情誼被大量討論。 兩人其實是北京電影學院2007級表演高職班的同班同學，雖然相識近20年，但一直低調維持友情，沒有刻意用同學關係炒作話題。 除了老同學張若昀力挺，她與任嘉倫曾在《錦衣之下》合作成CP，如今任嘉倫新劇《深淵無間》同檔上線，讓部分劇迷在兩部作品間難以抉擇。
精華 FAQ
因為她在張若昀宣傳新劇時，於評論區回覆「謝謝老同學」，簡單一句話立刻引發網友好奇，進而帶動兩人關係與過往同窗情誼被大量討論。
兩人其實是北京電影學院2007級表演高職班的同班同學，雖然相識近20年，但一直低調維持友情，沒有刻意用同學關係炒作話題。
除了老同學張若昀力挺，她與任嘉倫曾在《錦衣之下》合作成CP，如今任嘉倫新劇《深淵無間》同檔上線，讓部分劇迷在兩部作品間難以抉擇。
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