罹漸凍症？49歲鍾麗淇驚傳病重入ICU 家族罕病史被挖出

前TVB藝人鍾麗淇家庭溫馨，近期傳出她健康亮紅燈。(取材自Instagram)

現年49歲的前TVB藝人鍾麗淇（Margaret）早已淡出螢光幕轉行擔任瑜伽老師，豈料近日卻傳出健康亮紅燈。據多家港媒報導，鍾麗淇驚傳病重進ICU救治，有民眾目擊其藝人好友梁靖琪凝重守候病房外，而其丈夫面對媒體詢問，僅稱「她沒事了」便急忙掛斷電話，病情傳聞滿天飛。對此，鍾麗淇11日晚間在個人IG發聲明打破沉默，懇請大家尊重她和家人的隱私，不要揣測她的病情，「請給我空間自己處理。」

事實上，鍾麗淇的健康異樣早有跡可循。她日前參與「七魔女」閨密周家蔚的43歲慶生派對時合照，被網友察覺其身形極度消瘦、手臂纖細，表情僵硬且呈現「大小臉」的不對稱狀態，甚至需要攙扶椅背借力。當時好友佘詩曼受訪被問及病情時，表現得支吾猶豫，僅坦言她當天確實身體不適正處於康復階段，如今對照急診留醫消息，當時的虛弱狀態早已讓外界憂心不已。

隨著病危消息擴散，外界甚至懷疑她罹患了俗稱「漸凍人症」的運動神經元疾病。這項揣測主要源於她令人唏噓的家族病史，其母過去曾對抗漸凍人症長達十年，後期面臨四肢癱瘓與無法吞嚥的折磨，最終離世；而她的兄長也在19歲時因肌肉急劇萎縮的罕見疾病早逝，家族病史讓外界不免懷疑她是否遺傳了相同疾病。

除了母親與哥哥皆因罕病離世，鍾麗淇的大女兒患有基因罕病「四號染色體缺損綜合症」，曾被醫師判定活不過兩歲，不過她與老公陪伴愛女對抗病魔15年，創造出令人動容的生命奇蹟。

而對於外界有關她病情的揣測，鍾麗淇11日在IG發文表示，在這一段艱難時期所收到的巨大關心、善意與祝福，她表達最深切的感謝。「此時此刻，我的重心放在自己的健康上、與我所愛的人在一起，並在我們共同度過難關時，與家人共享有意義的時光。」

但她也在文中說，「對於這份關切我由衷感激。然而，我也懇請媒體、大眾以及長期支持我的朋友們，在這段時間尊重我、更重要的是尊重我家人的隱私。」眼下，她的首要任務是健康與家人，「希望大家能夠理解我們希望保有隱私的心願，並給予我們專注於陪伴彼此的時間與空間。」

鍾麗淇多年來飽受至親相繼患病與離世之苦，卻始終以樂觀堅毅形象示人。如今卻傳出自身健康亮紅燈，眾多網友無不感到無比心疼，紛紛為她加油打氣，祈禱這位演藝圈「最強母親」能平安度過難關，早日重獲健康。

鍾麗淇（後排左三）日前現身閨密周家蔚生日派對，少了以往開朗笑容，似乎身體早有異狀。（取材自Instagram）