我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中學者：統一已進入衝刺階段 美國愈來愈無力阻撓

「美國遭到攻擊」布希親自畫下9/11震驚表情 達拉斯展出

罹漸凍症？49歲鍾麗淇驚傳病重入ICU 家族罕病史被挖出

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
前TVB藝人鍾麗淇家庭溫馨，近期傳出她健康亮紅燈。(取材自Instagram)
前TVB藝人鍾麗淇家庭溫馨，近期傳出她健康亮紅燈。(取材自Instagram)

現年49歲的前TVB藝人鍾麗淇（Margaret）早已淡出螢光幕轉行擔任瑜伽老師，豈料近日卻傳出健康亮紅燈。據多家港媒報導，鍾麗淇驚傳病重進ICU救治，有民眾目擊其藝人好友梁靖琪凝重守候病房外，而其丈夫面對媒體詢問，僅稱「她沒事了」便急忙掛斷電話，病情傳聞滿天飛。對此，鍾麗淇11日晚間在個人IG發聲明打破沉默，懇請大家尊重她和家人的隱私，不要揣測她的病情，「請給我空間自己處理。」

事實上，鍾麗淇的健康異樣早有跡可循。她日前參與「七魔女」閨密周家蔚的43歲慶生派對時合照，被網友察覺其身形極度消瘦、手臂纖細，表情僵硬且呈現「大小臉」的不對稱狀態，甚至需要攙扶椅背借力。當時好友佘詩曼受訪被問及病情時，表現得支吾猶豫，僅坦言她當天確實身體不適正處於康復階段，如今對照急診留醫消息，當時的虛弱狀態早已讓外界憂心不已。

隨著病危消息擴散，外界甚至懷疑她罹患了俗稱「漸凍人症」的運動神經元疾病。這項揣測主要源於她令人唏噓的家族病史，其母過去曾對抗漸凍人症長達十年，後期面臨四肢癱瘓與無法吞嚥的折磨，最終離世；而她的兄長也在19歲時因肌肉急劇萎縮的罕見疾病早逝，家族病史讓外界不免懷疑她是否遺傳了相同疾病。

除了母親與哥哥皆因罕病離世，鍾麗淇的大女兒患有基因罕病「四號染色體缺損綜合症」，曾被醫師判定活不過兩歲，不過她與老公陪伴愛女對抗病魔15年，創造出令人動容的生命奇蹟。

而對於外界有關她病情的揣測，鍾麗淇11日在IG發文表示，在這一段艱難時期所收到的巨大關心、善意與祝福，她表達最深切的感謝。「此時此刻，我的重心放在自己的健康上、與我所愛的人在一起，並在我們共同度過難關時，與家人共享有意義的時光。」

但她也在文中說，「對於這份關切我由衷感激。然而，我也懇請媒體、大眾以及長期支持我的朋友們，在這段時間尊重我、更重要的是尊重我家人的隱私。」眼下，她的首要任務是健康與家人，「希望大家能夠理解我們希望保有隱私的心願，並給予我們專注於陪伴彼此的時間與空間。」

鍾麗淇多年來飽受至親相繼患病與離世之苦，卻始終以樂觀堅毅形象示人。如今卻傳出自身健康亮紅燈，眾多網友無不感到無比心疼，紛紛為她加油打氣，祈禱這位演藝圈「最強母親」能平安度過難關，早日重獲健康。

鍾麗淇（後排左三）日前現身閨密周家蔚生日派對，少了以往開朗笑容，似乎身體早有異狀...
鍾麗淇（後排左三）日前現身閨密周家蔚生日派對，少了以往開朗笑容，似乎身體早有異狀。（取材自Instagram）

精華 FAQ

  • 她被港媒報導疑似病重入住ICU，且有友人守候病房外，丈夫受訪時僅稱「她沒事了」，使外界對她的健康狀況產生大量揣測。

  • 她在IG發聲明感謝關心，但也明確請求媒體、大眾與支持者尊重她和家人的隱私，表示自己目前重心是健康與陪伴家人，不希望被過度揣測。

  • 主因是她家族有嚴重罕病史，母親曾與漸凍人症搏鬥10年，兄長也因肌肉急速萎縮的罕見疾病早逝，加上她近來身形消瘦，更引發聯想。

上一則

54歲裴勇俊近況曝光 昔日男神滿頭白髮優雅依舊

下一則

「短劇女神」掌摑戲遭搧飛 不願剃髮治療… 如今單耳失聰

延伸閱讀

因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝

因「一見鍾情」結婚 亞德里安希馬尼亞克抗癌一年病逝
黎智英女兒罹癌「渴望父親在身邊」 治療期間難公開活動

黎智英女兒罹癌「渴望父親在身邊」 治療期間難公開活動
「一剪梅」資深演員龐祥麟辭世 享壽80歲

「一剪梅」資深演員龐祥麟辭世 享壽80歲
陳坤直播變憔悴 坦言生病瘦5公斤 兒生母謎團又被翻出

陳坤直播變憔悴 坦言生病瘦5公斤 兒生母謎團又被翻出

熱門新聞

申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

宋威龍、白敬亭都來了… 譚松韻新劇獲眾男神力挺 獨缺井柏然惹議

2026-09-11 21:30
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
潘越雲自彈自唱。記者林士傑／攝影

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

2026-09-12 13:15
54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58

超人氣

更多 >
遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口

遭台下酸「活化石」陳昇合體潘越雲 唱到一半當場飆粗口
54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭