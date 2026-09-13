76歲「校長」譚詠麟紅館唱41首歌 李克勤、曾志偉都哭了

香港歌手譚詠麟在紅館舉辦最新巡演。（取材自微博）

76歲「校長」譚詠麟相隔11年再度站上香港 紅館舞台，舉行「譚詠麟與您『刻骨銘心』世界巡迴演唱會—終極篇」，譚詠麟精選41首歌曲，從經典金曲到快歌舞曲輪番上陣，現場多次掀起大合唱。首場還即興邀請在台下的李克勤上台合體獻唱「朋友」，讓現場粉絲聽得如癡如醉。

綜合香港文匯報等媒體報導，譚詠麟透露為了這次演唱會準備了約200首歌曲，最後再從中精選曲目，希望盡量滿足歌迷。他感性表示，當年看到不少歌迷背著書包來聽歌，到現在很多人已經長大、成家立業，甚至拄著拐杖進場，「我真的很感動」。

演出期間，譚詠麟站上高爾夫球車繞場演唱「遲來的春天」，又與舞者跳唱「刺客」等快歌，展現活力。唱到「一生中最愛」時，他被全場歌迷大合唱感動到一度哽咽，說：「能有那麼多那麼好的歌迷一直支持我，你們太夠意思了。40多年前我就已經站在這裡，到今天很多事情都變了，唯一我覺得沒有變的，就是你們。謝謝你們。」 譚詠麟紅館開唱哽咽答謝歌迷。（取材自微博）

演唱會最驚喜的一幕，是譚詠麟在貴賓席尋找鍾鎮濤未果，卻發現正在台下觀賞演出的李克勤，隨即邀請他上台。李克勤表示，這是自己第一次看演唱會哭了好幾次，更透露曾志偉也在台下邊看邊哭。其後兩人再度以「左麟右李」組合合唱「朋友」，勾起歌迷回憶。

最後，譚詠麟選唱「愛在深秋」作為演唱會壓軸。被問到是否因為可能是最後一次在紅館開唱，所以特別有感觸？譚詠麟表示，除了演唱會本身之外，許多歌曲也令他回想起不少往事。他又說，此次演唱會採用雙主題、雙歌單，前五場與後五場歌單約有八成半不同，希望為歌迷帶來不同體驗。