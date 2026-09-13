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63歲姜文當外公了 混血女兒法國生子 只曬一張小腳丫

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定居法國的姜一郎只曬出寶寶局部畫面與小腳丫照片。（取材自微博）
定居法國的姜一郎只曬出寶寶局部畫面與小腳丫照片。（取材自微博）

63歲的姜文當外公了。姜文女兒姜一郎已於9月7日官宣寶寶平安出生，但未公開性別及全家合影。姜一郎是姜文與法國前妻桑德琳·舍妮維斯的女兒，中法混血，2025年在法國與相戀多年的法籍攝影師、模特結婚，當時姜文親自挽女兒入場，姜一郎小腹微隆就引發懷孕猜測。

據網易報導，9月7日，32歲姜一郎在社交平台發了一張新生兒小腳丫照片，不露臉、不寫男女、不曬名字，和很多星二代大張旗鼓報喜不一樣，她還在法國，只給了一張局部圖，延續了其一貫的低調作風，姜文就這樣悄悄當上外公。

姜一郎曾曬出孕照。（取材自微博）
姜一郎曾曬出孕照。（取材自微博）

姜一郎的母親桑德琳是漢學背景的法籍學者，姜文是導演，桑德琳生下姜一郎後，姜文多次公開說「我女兒是最美的女孩」。2005年姜文和桑德琳離婚，姜一郎隨母親到巴黎生活， 她沒有頂著「姜文女兒」這塊牌子進國內娛樂圈，也沒上綜藝炒父女關係，據了解，她後來讀服裝設計，進入倫敦藝術大學，拿下服裝設計碩士，之後在法國做獨立設計，目前在法國開個人工作室。但這些相關報導從未獲姜家人親口證實。

姜文與他的現任妻子、演員周韻。（取材自微博）
姜文與他的現任妻子、演員周韻。（取材自微博）

2026年4月21日，姜一郎發過一張對鏡自拍，紅背心、孕肚明顯，配文很少，看似已進入孕晚期（約7到8個月）。婚後不到一年，孩子於2026年9月平安降生，距官宣懷孕約5個多月。

姜文有過兩段婚姻，2005年與桑德琳離婚後，同年與小15歲的女演員周韻結婚，婚後育有兩個兒子。值得一提的是，姜一郎在法國舉行婚禮時，生母桑德琳和繼母周韻均到場，前妻與現任同場但全程保持距離，儀式進行得有分寸且體面。

精華 FAQ

  • 因為他的女兒姜一郎已在9月7日於法國順利生下寶寶，公開新生兒小腳丫照片，等同證實她已升格為人母，也讓63歲的姜文成為外公。

  • 她只在社交平台上傳一張新生兒小腳丫的局部照片，沒有露臉、沒有寫性別，也沒有公開名字，整體風格相當低調，與一般星二代高調報喜不同。

  • 姜一郎2025年在法國結婚時，姜文親自挽女兒入場，生母桑德琳與繼母周韻也同場出席；她長居法國，從事服裝設計，並以低調方式生活與工作。

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