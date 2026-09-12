爆款劇「早春晴朗」豆瓣開分才6.7 劇迷驚訝：低了

井柏然(右)、孫千主演的「早春晴朗」堪稱今年的爆款劇。(取材自微博)

由井柏然、孫千主演的都市情感劇「早春晴朗」開播以來一路高歌猛進，憑藉深刻的職場刻畫與成熟男女的曖昧拉扯，成為今年現象級的爆款黑馬。然而，豆瓣開分近日出爐，僅6.7分的結果震驚全網，「早春晴朗低了」隨即登上熱搜，引發廣大劇迷與業界對「熱度與口碑倒掛」的熱烈討論。

從市場數據來看，「早春晴朗」無疑交出了亮眼成績單。收官日雲合正片有效播放市占率高達40.3%，不僅穩居日榜冠軍，更是2026年唯一在單平台獨播達成此紀錄的劇集。除了中國市場熱度高，該劇亦成功登上Netflix 全球非英語劇集周榜第二名，在海外多國引發追劇熱潮。

堪稱「爆款」的市場表現卻未能同步體現在評分上，讓不少觀眾為其抱不平。

從豆瓣評分結構分析，高達56%的觀眾給予了三星以下的評價，其中三星占28.3%、二星及以下占27.7%，一星負評更接近一成。觀眾爭議的核心主要集中在兩大方面，第一是劇情節奏在後期因「刪減過多」影響了高潮氛圍堆疊，讓不少觀眾感到意猶未盡；其二是劇集暴紅後引來非粉絲的「路人」與惡意打分者對壘，導致分數被嚴重拉低。

儘管爭議不斷，多數深入追劇的觀眾仍對其製作質感給予高度評價。劇中摒棄了懸浮的「工業糖精」(為甜而甜的套路)，真實還原北漂職場細節，加上井柏然與孫千極具張力的對手戲，展現出現偶劇少有的克制與細膩。

許多劇迷認為，以該劇的鏡頭語言與演員表現，心理預期應在7.5分至7.8分之間。這場評分風波也再次反映出當前大爆劇在口碑轉化上所面臨的眾口難調與評分機制困境。