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譚松韻「蘭香如故」開播 侯明昊、宋威龍等男神力挺 獨缺井柏然

娛樂新聞組／綜合報導
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譚松韻主演的「蘭香如故」開播後呈現兩極化口碑。(取材自微博)
譚松韻主演的「蘭香如故」開播後呈現兩極化口碑。(取材自微博)

大陸女星譚松韻搭檔劉學義主演的古裝劇「蘭香如故」11日開播，譚松韻好人緣意外成話題，包括侯明昊、宋威龍、張新成、白敬亭、鍾漢良、林更新等8位曾與她合作的男星，以及孫儷等圈中好友紛紛發文力挺，唯獨曾與她合演「歸路」的井柏然沒有現身，引發網友討論。與此同時，「蘭香如故」開播數小時便衝破影音平台站內熱度23000，但聲勢雖強勁，口碑卻呈現兩極。

譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)
譚松韻(右)、井柏然於2023年在「歸路」中組CP。(取材自微博)

「蘭香如故」開場便祭出沈家遭滅門、女眷集體赴死的重頭戲，生離死別畫面讓觀眾直呼太催淚，甚至有人形容「第一集就用掉一包衛生紙」。而在製作質感上，劇組耗時打造40畝實景園林，加上古韻十足的中式服化道，獲得觀眾一致好評。

不過，另一派觀眾與原著粉絲則認為劇集前期節奏偏慢，整體拍法較接近傳統長劇，與近年古偶劇講求快速推進的節奏有所落差。台詞也成為負評集中點，有網友認為角色對話「說教味太重」，而劇方宣傳時使用「知否式宅鬥」標籤，也引來部分網友反感，認為不需要刻意與熱門古裝劇比較。

相較於劇集口碑的正反交鋒，譚松韻的明星朋友圈也格外熱鬧。包括曾和她合作過古裝奇幻劇「逍遙」的侯明昊、「以家人之名」的宋威龍和張新成、「我們的新時代」的白敬亭、「錦心似玉」的鍾漢良，以及林更新、歐豪、王凱等男演員紛紛送上祝福；「娘娘」孫儷也公開支持「蘭香如故」，讓網友夢回「後宮甄嬛傳」。

不過，2023年曾和她合作「歸路」的井柏然卻意外缺席，引起網友議論。有網友猜測，井柏然目前仍處於與孫千主演的「早春晴朗」宣傳期，為避免被解讀成「拆CP」，因此選擇保持低調；也有網友認為，「歸路」播畢後兩人戲外互動並不多，關係更偏向工作上的合作夥伴，沒有發文力挺也很正常，大家不必過度揣測。

精華 FAQ

  • 因為侯明昊、宋威龍、張新成、白敬亭、鍾漢良、林更新等多位合作過的男星，以及孫儷等好友都發文支持，展現她在圈內的人氣與好人緣，因此成為熱議焦點。

  • 井柏然曾與譚松韻合作《歸路》，卻在《蘭香如故》開播時未現身祝賀，讓部分網友猜測可能是宣傳期顧慮或關係較低調，也有人認為這只是正常的工作合作。

  • 該劇一方面以滅門開場、實景園林與中式服化道獲得好評；另一方面又因前期節奏偏慢、台詞說教味重，以及宣傳標籤與熱門古裝劇比較而引發部分觀眾反感。

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