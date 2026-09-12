直播帶貨為賺錢？賈乃亮認8年沒戲拍：長輩演不了 偶像又夠不上

賈乃亮如今幾乎專職直播帶貨。(取材自微博)

大陸男星賈乃亮近日談及演員轉戰直播帶貨的現象，透露自己上一部影視作品距今已約8年，直言轉做直播並非單純為了賺錢，而是因為「無戲可拍」。42歲的他坦言，隨著影視市場變化、新生代演員崛起，加上自身年齡處於尷尬階段，近年確實面臨較少劇組邀約困境，但他仍表示，只要有合適機會，自己依然願意回到片場。

談到直播帶貨，賈乃亮坦言，外界可能以為明星直播只是收入高、工作輕鬆，但實際承受的壓力不比拍戲小，甚至「資金比拍戲還高」。他分析，錄製綜藝節目時，即使表現不夠搞笑，頂多受到一些批評，但直播完全不同，每一場都是即時反應，觀眾的喜好也可能瞬間改變，「可能今天當了第一，明天大家可能不會喜歡你了」，因此必須持續面對流量與市場的考驗。

對於網友追問「都賺到錢了，為什麼還要直播」，賈乃亮則沒有避諱自己的現況，直接表示原因就是「無戲可拍」。他坦言，自己作為演員「天賦不強」，為了演好角色，往往很早做好準備、很晚才收工，台詞也背得滾瓜爛熟，但最後呈現出來的效果，可能也只能「算及格」。這番自我評價也讓「賈乃亮上部戲距今已有8年」的話題登上熱搜，引發外界對中年演員生存空間的討論。

賈乃亮1984年出生於哈爾濱，畢業於北京電影學院表演系，2002年參演「北京假期」進入演藝圈，隔年便擔任男主角出演「大唐歌飛」。之後，他憑「當婆婆遇上媽」拿下第8屆華鼎獎中國都市題材電視劇最佳男演員，並演出「最美的時光」、「產科男醫生」等作品，累積一定知名度。

不過，隨著年齡增長，他坦言如今處於「上演長輩演不了，下演偶像又夠不上」的尷尬位置，加上導演邀約減少，讓他不得不尋找新的事業方向。2020年7月，賈乃亮以「蘇寧直播聯合主理人」身分進入直播領域，2021年8月起改以個人名義開播，逐漸成為抖音頭部明星主播之一。