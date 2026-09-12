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高開低走？王凱「交鋒」首播收視一度奪冠 男主戲分太零散惹怒粉絲

娛樂新聞組／即時報導
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王凱在新劇中一改過往形象，以粗獷、不修邊幅的造型出場。(取材自微博)
王凱在新劇中一改過往形象，以粗獷、不修邊幅的造型出場。(取材自微博)

由大陸男星王凱主演的國安反諜劇「交鋒」近期熱播，開播初期氣勢強勁，酷雲收視率峰值一度衝上2.3631%，勇奪同時段收視冠軍，但隨著劇情推進，各項數據逐漸回落，「王凱交鋒熱度下滑」也成為社群平台熱議話題。

從最新數據來看，「交鋒」開播後的高光並未持續延燒。至9月10日前後，酷雲即時收視率已從2.36%回落至1.8151%至1.8534%之間；網路播放表現同樣沒有延續首播聲勢，雲合單日播放量長期徘徊在1000萬至2000萬之間，呈現緩慢爬升後又逐步走低的走勢。

「交鋒」以國安偵查人員為主角，描寫隱蔽戰線上的鬥智較量，以及與境外敵對勢力、間諜組織交鋒的過程。王凱在劇中飾演堅毅果敢的國安幹警「馬憩」，為了角色特別減重15斤（7.5公斤），並一改過往形象，以粗獷、不修邊幅的造型出場，展現與以往不同的表演風格。

據悉，「交鋒」並非單純圍繞馬憩一人展開，而是採取多線並進的群像敘事，除了王凱，還集結歐豪、彭昱暢等實力派演員。這樣的安排雖然讓故事層次更加豐富，卻也引發王凱粉絲不滿，認為一番主角的戲分被切割得較為零散，關鍵劇情與高光時刻沒有集中在馬憩身上，影響追劇時的情緒累積。

劇情節奏也是觀眾討論的另一個焦點。「交鋒」開局以緊張的反諜情節快速抓住觀眾目光，但進入中後段後，部分觀眾認為故事開始放慢腳步，細節鋪陳與人物線索增加，反而削弱了前期的緊迫感。有網友直言，原本期待一路高能，後續卻少了幾個能持續拉住觀眾的強烈爆點。

隨著主線逐步揭開，王凱飾演的馬憩能否重新聚攏戲劇焦點、劇情能否找回前期的緊張感，將成為後續能否止跌回升的關鍵。

精華 FAQ

  • 該劇開播初期酷雲收視峰值一度衝上2.3631%，拿下同時段冠軍；但到9月10日前後已回落至1.8151%至1.8534%，熱度明顯降溫。

  • 王凱飾演國安幹警馬憩，為貼近角色特別減重15斤，並以較粗獷、不修邊幅的造型亮相，展現與過往不同的表演風格。

  • 粉絲認為一番主角戲分被切得太零散，高光未集中在馬憩身上；部分觀眾也覺得中後段節奏放慢、爆點減少，削弱了前期的緊張感。

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