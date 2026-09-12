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75歲「星爺御用配角」張美娥公開求職 網友勸退：好好養老吧

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「星爺御用配角」張美娥在社交平台公開求職。(取材自微博)
「星爺御用配角」張美娥在社交平台公開求職。(取材自微博)

75歲「星爺御用配角」張美娥近日意外成為話題人物。曾參演周星馳（Stephen Chow）「西遊·降魔篇」、「美人魚」、「功夫女足」的她，近日在社交平台發布影片公開「求職」，喊話希望到景區擔任NPC，還點名橫店影視城、萬歲山武俠城、清明上河園、婺源婺女洲度假區及宋城演藝，直率表示：「演什麼都可以，明天就能上班」，只希望帶給遊客歡樂。

影片中，張美娥回顧自己十多年演戲經歷，並曬出過往作品畫面。她雖已75歲，說話時雙手甚至微微顫抖，仍展現旺盛精神。求職影片曝光後迅速引發討論，不少網友心疼她，留言勸「姨，好好養老吧」，也有人認為景區NPC工作並不輕鬆，除了長時間站立，還得風吹日曬，擔心她的身體吃不消。

沒想到影片發布後已有景區主動聯繫張美娥，並表示願意提供專屬助理，目前她正在考慮是否前往；也有景區考量她的年紀，認為NPC工作體力負荷較大，邀請她先到景區遊玩體驗。

據悉，張美娥早年並非科班演員，小學畢業後曾務農、養蠶，也做過油漆工。1996年橫店影視基地興建後，她進入影視城從事建築修繕工作，直到2011年才正式踏入電影圈，在周星馳執導的「西遊·降魔篇」中出演「四大美女」之一，憑自然逗趣的表演受到關注。

2015年她再度與周星馳合作「美人魚」，飾演人魚大媽，之後陸續出演「西遊·伏妖篇」、「從你的全世界路過」等作品。今年她又現身「功夫女足」，與劉嘉玲等人演出麻將戲。周星馳曾力挺她，直言這個角色「可以有也可以沒有，但是一定要把她請來」。

對於星爺的賞識，張美娥始終心懷感激，曾說「星爺是我的貴人」。如今75歲仍主動尋找工作機會，她不服老的態度獲得不少網友肯定，也讓「老有所為」再度成為討論焦點。

精華 FAQ

  • 她希望到景區擔任NPC，並直接點名多個景區與主題園區，表示演什麼都可以、明天就能上班，目的是在現場帶給遊客歡樂。

  • 不少網友先是表達心疼，勸她好好養老，也有人認為景區NPC工作需要長時間站立、風吹日曬，擔心75歲的她身體難以負荷。

  • 她原本不是科班演員，曾務農、養蠶與做油漆工，後來在橫店工作時踏入影視圈，憑《西遊·降魔篇》等作品中自然逗趣的表演被周星馳看見。

周星馳

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