「不背提詞器、不回房車」… 男演員曝肖戰片場真實狀態 敬業再獲肯定

肖戰的敬業態度一向有目共睹。(取材自微博)

近日，熱搜話題「肖戰 片場從不提詞、不進房車休息」引發廣泛討論。演員梁超接受媒體採訪時，分享自己與肖戰合作拍戲時的親身觀察與體會，揭露這位頂流演員在鏡頭背後鮮為人知、近乎嚴苛的職業態度與敬業精神。

梁超透露，肖戰拍戲時台詞量極大，拍攝場次也十分密集，但在現場拍攝時，他從不依賴提詞器或提詞設備，所有台詞早已熟記於心。更令人佩服的是，在劇組拍攝間隙，或等待布景、調整燈光的候場時間裡，肖戰也從不回到專屬房車或帳篷休息。他要麼安靜站在導演監視器前，認真觀摩其他演員的表演，以及從導演視角理解鏡頭細節；要麼一手拿著劇本、一手握筆，專心反覆標註、打磨台詞細節。

梁超坦言，自己起初也擔心發表這些言論後，會被外界質疑是在刻意誇讚，但這確實是他親眼所見的真實情況。他認為肖戰無論做人、做事或演戲，都無可挑剔，並給予極高評價，稱其「已經具備藝術家的所有品質」。

事實上，這並非肖戰首次因片場敬業表現獲得業界認可。此前合作過的導演鄭曉龍、孔笙，以及前輩演員范明等人，都曾讚賞他對表演的專注與投入。

從話劇「如夢之夢」的72場零失誤，到多部影視作品中的原聲台詞演繹，肖戰始終以實力與敬業打破外界刻板印象。這次片場細節曝光，再度讓不少網友與影迷直呼讚賞，認為他以實際行動樹立了青年演員的敬業標竿。