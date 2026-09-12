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譚松韻一句「謝謝老同學」衝熱搜… 和張若昀隱藏20年同窗情曝光

娛樂新聞組／即時報導
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很多人不知道張若昀(見圖)、譚松韻是同學。(取材自微博)
很多人不知道張若昀(見圖)、譚松韻是同學。(取材自微博)

隨著古裝大劇「蘭香如故」開播，演藝圈再度引爆追劇熱潮。令人意想不到的是，最先引爆網路討論的並非新劇劇情，而是一段隱藏多年的同窗情誼。

在「蘭香如故」開播當天，實力派男演員張若昀特別在社交平台轉發宣傳，溫情寫下，「歷經風雨，蘭香如故。期待許蘭香，今晚見。」隨後譚松韻在評論區親切回覆「謝謝老同學」，這句輕描淡寫的問候迅速衝上熱搜，引爆全網熱議。

廣大網友隨即進行考古，意外揭開這段塵封多年的冷知識，其實，張若昀與譚松韻竟然是北京電影學院2007級表演高職班的同班同學。雖然兩人相識近20年，但畢業後各自在演藝圈深耕，多年來從未刻意拿「同學情」捆綁熱度或炒作人脈。直到這次新劇發布，一句「老同學」，才讓觀眾驚覺這份默默為彼此打氣的深厚友情。

有趣的是，譚松韻新劇上映除了獲得同學力挺，戲外還迎來了「舊愛」的強勢挑戰。曾與譚松韻在「錦衣之下」中組成「陸大人與袁今夏」圈粉無數的任嘉倫，其新劇「深淵無間」也選在同檔期上映。昔日默契十足的「六扇門CP」，如今正面對打，讓不少雙方劇迷陷入「兩難選擇」。

很多人不知道張若昀、譚松韻(見圖)是同學。(取材自微博)
很多人不知道張若昀、譚松韻(見圖)是同學。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 因為她在張若昀轉發《蘭香如故》宣傳後，於評論區親切回覆「謝謝老同學」，簡短一句話立刻引發網友好奇與考古，隨即衝上熱搜。

  • 兩人其實是北京電影學院2007級表演高職班同班同學，彼此相識近20年，畢業後各自在演藝圈發展，過去也未刻意拿同學關係炒作。

  • 她的新劇除了有同學張若昀力挺，戲外還遇上與任嘉倫新作同檔上映，讓曾在《錦衣之下》組成高人氣CP的兩人，變成劇迷關注的正面對打焦點。

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