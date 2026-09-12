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井柏然演「早春晴朗」暴紅卻喊「整不動了」… 網：37歲正是闖的年紀

娛樂新聞組／即時報導
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面對網友喊話「多接現偶」，井柏然幽默回應「整不動了」。(取材自微博)
面對網友喊話「多接現偶」，井柏然幽默回應「整不動了」。(取材自微博)

大陸演員井柏然近日憑藉新劇「早春晴朗」中的精采表現再次斬獲超高熱度。隨著該劇迎來大結局，井柏然空降劇集超話與粉絲親密互動，面對滿屏喊話「以後可以多接現偶嗎？現偶沒你不行」熱情支持，他卻以一句東北味十足的「整不動了」幽默回覆。沒想到這句帶有自嘲意味的婉拒，瞬間衝上熱搜，引爆全民「大反對」。

在「早春晴朗」中，井柏然飾演毒舌又深情的廣告總監「欒念（Luke）」。他將職場精英的分寸感與成熟男人的情感拉扯演繹得淋漓盡致，憑藉極具質感的氣質與極佳的服裝審美，被觀眾封為「全北京最有腔調的男人」。該劇播映期間熱度居高不下，不僅創下亮眼收視佳績，更讓井柏然在短短一周內漲粉超過33萬，奠定他在現代偶像劇市場的頂級號召力。

對於井柏然的「退意」，網友與劇粉紛紛在評論區展開瘋狂挽留。不少人直言，「37歲正是闖的年紀，怎麼能說整不動」、「你這種氣質的不拍現偶，難道讓我來拍嗎？」粉絲表示，當前現偶市場極度缺乏兼具「鬆弛感」與「熟男魅力」的男主，井柏然身上的自然人夫感與高級氣場極為稀缺，若是輕易放棄現偶賽道實在太過可惜。

事實上，為了演好「早春晴朗」中的職場精英，井柏然背後付出了極大的心力。他不僅提前體驗職場生活，更親自參與精心準備上百套造型，全情投入角色的情緒轉折。這句「整不動了」既展現了他真誠接地氣的性格，也透露出高強度拍攝後的疲累與對角色的尊重。他未來還會不會演現偶，引起粉絲關注。

精華 FAQ

  • 他在劇中飾演毒舌又深情的廣告總監欒念（Luke），把職場精英的分寸感與成熟男人的情感拉扯演得很到位，因此獲得大量觀眾喜愛。

  • 因為他在超話回應粉絲想看他多拍現偶的呼聲時，用帶自嘲意味的「整不動了」幽默婉拒，這句話立刻衝上熱搜，也掀起粉絲集體勸留。

  • 粉絲認為現偶市場缺少兼具鬆弛感與熟男魅力的男主，而井柏然有自然人夫感和高級氣場，加上《早春晴朗》表現亮眼，因此不捨他離開這條賽道。

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