萬茜攜王陽「獵兇」 余文樂罕挑戰大反派…正邪心理戰橫跨13年

萬茜(右)、王陽在「冬城獵兇」中皆飾演刑警。(取材自微博)

由萬茜、王陽、余文樂主演的刑偵懸疑劇「冬城獵兇」近日開播，該劇最大特色並非讓觀眾一路「猜兇手」，而是直接將兇手「打明牌」，透過1999年與2012年兩條時間線交叉推進，將銀行搶劫案與兒童拐賣案串聯，讓正邪雙方在觀眾眼前展開一場跨越13年的心理博弈。

「冬城獵兇」的故事從兩起相隔13年的案件切入。1999年，一宗銀行搶劫案震動當地，403萬元遭劫，警方追查過程中更有人員犧牲；到了2012年，又發生系列兒童拐賣案件。原本看似毫無關聯的兩起案件，卻因一枚意外發現的舊彈殼重新產生交集，兩名刑警循著蛛絲馬跡追查，逐步揭開塵封多年的真相。

萬茜飾演2012年兒童拐賣案的偵查主力岳晴川，是一名心思縝密、行事果敢的刑警，同時也是護子心切的母親。為了查案，她不惜深入敵營，以不同身分蒐集情報，從飯店清潔工、賭徒到東北富婆，頻繁切換身分，讓角色兼具刑警的敏銳與女性特有的細膩。

王陽則飾演刑警李豫京。1999年案件中，師傅不幸犧牲，案件多年未破，也成為他始終無法放下的心結。王陽透過外在狀態與表演細節，呈現李豫京13年間的變化，從年輕時的鋒芒畢露，到2012年歷經歲月與案件磨礪後的沉著內斂，與萬茜組成追查真相的刑警搭檔。

余文樂此次則挑戰反派段長河。1999年，他是心狠手辣的銀行劫匪「頭狼」，13年後卻搖身一變，成為外表體面、事業有成的地產大亨「王總」。表面上的成功人士與暗藏其中的犯罪頭目形成強烈反差，也讓余文樂透過眼神、表情及氣場，營造角色若有似無的危險感。

不同於常見懸疑劇把「兇手到底是誰」當成最大謎團，「冬城獵兇」反其道而行，讓罪犯與警察都直接呈現在觀眾面前。徐忱表示，主創真正想呈現的是人物之間的心理較量：雙方是否已經看穿對方、誰會先露出破綻，以及每個人在生死與利益面前將如何作出選擇。

為了還原兩個年代的刑偵質感，劇組也盡量採用實景改造，而非大量搭景，包括1999年的公安局及2012年的廢棄工廠，都透過改造呈現時代氛圍，再搭配工裝夾克、泛黃卷宗、老式警車等細節，營造出凜冽的冬日懸疑氣息。劇組拍攝時也盡量依照故事時間順序安排演員戲份，幫助演員進入不同年代的心理狀態。

從銀行劫案的強烈對峙，到兒童拐賣案背後的社會議題，「冬城獵兇」以雙時間線把兩樁案件逐步扣合，在兇手身分早已揭露的情況下，將懸念轉向「正邪究竟如何交鋒」，也成為該劇開播後引發討論的一大看點。

余文樂罕見在新劇中挑戰反派。(取材自微博)