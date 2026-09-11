我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球債市拋售 從美債燒到亞債 全球央行升息大潮將至？

105歲人瑞還能走跳聊天 她親吐長壽秘訣

「野狗骨頭」假戲真做？宋威龍、張婧儀被爆行程高度重疊

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
宋威龍(右)與張婧儀被爆因合作電視劇「野狗骨頭」假戲真做。(取材自微博)
宋威龍(右)與張婧儀被爆因合作電視劇「野狗骨頭」假戲真做。(取材自微博)

當紅「濃顏系」男神女神宋威龍與張婧儀，因合作電視劇「野狗骨頭」組成螢幕「夏威儀」CP，憑藉劇中甜蜜的氛圍感與深厚默契引爆追劇熱潮。然而隨著劇集播畢，兩人之間的粉紅氣泡並未退散，近日更因網友複盤行程線索，爆出疑似「因戲生情」傳聞。

有細心網友整理兩人近一年來的私人行程，發現多處時間線與地點高度重合。自去年底女方於廣東拍戲期間，男方曾多次被目擊頻繁飛往廣東；今年4月份殺青後，兩人亦前後腳抵達杭州並同步停留約半個月；到了7月劇集超點上線當天，宋威龍於香港活動結束後，更被指極限往返深圳灣，而當時張婧儀正好在深圳劇組拍戲。

令人注目的是，兩人更在9月初同時排出近10天假期前後腳飛往歐洲，社群平台上如「520」隔空呼應的文字互動，也被粉絲解讀為偷偷灑糖。

除了行程高度重疊，兩人在宣傳期間、上綜藝的自然肢體接觸與眼神交鋒，早已被不少觀眾大讚「家屬感滿分」。節目中宋威龍不僅能熟練解開張婧儀的手機，意外暴露早已知道對方密碼，互動過程更是寵溺感十足，頻頻被指超脫一般營業關係。

面對沸沸揚揚的緋聞，雙方工作室至今皆未正面回應。但也有理性粉絲指出，兩人9月的公開時裝周行程，其實張婧儀前往倫敦，宋威龍則是赴米蘭，且明星同城出差屬常見現象，如果沒有私下同框照片，很難證實兩人真的戀愛了。

精華 FAQ

  • 兩人因合作電視劇《野狗骨頭》組成螢幕CP，劇集播畢後又被網友翻出多段行程重疊線索，因而引發疑似因戲生情的討論與熱議。

  • 包括女方在廣東拍戲時男方多次飛往廣東、4月殺青後兩人前後腳到杭州並停留約半個月、7月超點上線日與深圳行程呼應，9月又疑似前後腳飛歐洲。

  • 截至目前，宋威龍與張婧儀的工作室都沒有正面回應；部分粉絲也認為兩人公開行程只是巧合，若沒有私下同框照片，仍難證實真的在交往。

香港

上一則

阿湯演狂妄富豪被嗆撒旦「下地獄吧」 他不在乎

下一則

是枝裕和「驀然回首」威尼斯首映 台下哭翻 獲12分鐘掌聲

延伸閱讀

不只「早春晴朗」...9部台灣導演愛情劇 「遇見王瀝川」封神

不只「早春晴朗」...9部台灣導演愛情劇 「遇見王瀝川」封神
當年的「顏值CP天花板」… 井柏然、倪妮分手原因曝光了

當年的「顏值CP天花板」… 井柏然、倪妮分手原因曝光了
井柏然被挖舊戀情 倪妮「踩井」照引發「反擊前任」趣味聯想

井柏然被挖舊戀情 倪妮「踩井」照引發「反擊前任」趣味聯想
井柏然「正宮」現身打碎CP？劉雯按讚「早春」挨轟掃興

井柏然「正宮」現身打碎CP？劉雯按讚「早春」挨轟掃興

熱門新聞

申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
里斯洛克（左）2022年在奧斯卡頒獎典禮遭威爾史密斯（Will Smith）當眾賞了一巴掌，至今未再踏上奧斯卡舞台。(路透)

4年前被威爾史密斯賞巴掌 克里斯洛克曝「重返奧斯卡」唯一條件

2026-09-09 02:50
周潤發近日被網友目擊獨自現身香港九龍城一間臘味店，身形消瘦，兩鬢全白，走路時背微微佝僂，感慨「發哥老了」。（取材自微博）

71歲周潤發排隊買叉燒 真實樣貌「老人感明顯」

2026-09-06 02:28
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45

超人氣

更多 >
高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯

高金素梅助理逃亡「黑白配」 向計程車司機借手機閃避通聯
「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠

「歐記健保多收費」川普：每人退500元…百萬人受惠
路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備
華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危

華埠曼哈頓橋旁再釀死亡車禍 卡車撞3華人 1死2命危
川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？

川普喊發5000美元救選情 為何未必違法？