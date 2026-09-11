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楊冪秀時尚大片 逆天長腿配短裙、長靴辣翻 1天獲近8萬讚

記者陳穎／綜合報導
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楊冪躺在跑車上，風情萬種。(取材自Instagram)
楊冪躺在跑車上，風情萬種。(取材自Instagram)

大陸女星楊冪近日在個人Instagram曬出一組時尚大片，一口氣公開11張造型照，並標註鞋履品牌Stuart Weitzman。貼文沒有搭配大段文字，僅以藍、紫、粉、紅四色愛心點綴，簡約卻相當吸睛，照片曝光短短一天便吸引超過7.9萬人按讚。

照片中，楊冪以多套造型展現不同風格。首組她穿上黑色迷你洋裝，搭配漆皮過膝長靴，置身紅色敞篷車中拍攝。霓虹燈光交織出藍紫色調，她或躺在車後方伸展雙腿，或坐在駕駛座回眸，搭配自然微亂的長髮與俐落眼神，營造出濃厚的復古電影氛圍。

另一系列則換上黑金動物紋細肩帶短裙，腳踩酒紅色尖頭高跟鞋，並以華麗垂墜耳環及濃密捲髮增添造型層次。她在紅色背景與黑色皮沙發前擺出不同姿勢，時而屈膝、時而側躺，貼身服裝凸顯纖細腰身與修長比例。

從車內霓虹場景到棚拍的復古光影，楊冪透過不同造型與肢體表現切換風格，時尚大片既有成熟氣場，也帶著90年代電影般的懷舊質感。照片曝光後，不少粉絲紛紛留言稱讚她的造型與狀態，成為近期社群上的討論焦點。

楊冪

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