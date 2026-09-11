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黃曉明自爆「幫太多白眼狼」不想再當老好人 全網瘋猜指「她」

娛樂新聞組／綜合報導
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黃曉明罕見吐露心聲，稱自己「幫了太多白眼狼」。(取材自微博)
黃曉明罕見吐露心聲，稱自己「幫了太多白眼狼」。(取材自微博)

大陸男星黃曉明近期在節目訪談中罕見吐露心聲，直言「我幫了太多白眼狼」，並深層反思自己多年來「老好人」性格帶來的困擾與消耗。此言一出，迅速登上熱搜，引爆全網對其「究竟在暗指誰」的鋪天蓋地討論。

訪談中，黃曉明坦言自己過去最大的問題就是「不懂得拒絕」，經常出於熱心幫助他人，做了許多不該做的事、幫了不該幫的忙，最後反而「把自己給坑了」。他感慨，過去不少人在需要幫助時對他百般討好，可一旦事情辦成，便迅速銷聲匿跡；更令人寒心的是，部分人甚至將最終的成功完全歸功於自己的努力，抹煞他人的付出，甚至反過來酸言怪語指責「你這麼有錢還在乎這點」。

黃曉明表示，自己過去誤以為做「老好人」是高情商的體現，但長期的無底線付出與時間浪費，讓他意識到在別人眼裡這只不過是「爛好人」。歷經人情冷暖後，他坦言現在非常厭惡「好人」這個標籤，也深刻體會到「真心必須帶有鋒芒」，助人應該有底線，不能再毫無保留地透支自己。

這番發自肺腑的感嘆，迅速在社群平台上掀起熱議。不少網友同情黃曉明的處境，但更多的吃瓜群眾則將焦點放在「黃曉明到底在說誰」上面。

其中，不少網友將箭頭指向其前妻Angelababy（楊穎）。許多網友認為，黃曉明在兩人婚姻期間確實提供了極大的資源扶持，甚至助力其事業攀上高峰，最終卻以離婚收場；但有不少網友認為兩人過去是各取所需，不應過度聯想。亦有人猜測黃曉明說的是前女友葉柯，或是泛指演藝圈內某些受過其恩惠卻忘恩負義的同行。

對此，黃曉明本人尚未做出澄清或回應。相關話題持續引發關注。

不少網友瘋猜 Angelababy是黃曉明口中的「白眼狼」。(取材自微博)
不少網友瘋猜 Angelababy是黃曉明口中的「白眼狼」。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他直言自己幫過太多人卻未必得到回報，認為長期做老好人讓自己被消耗，也因此開始反思過去不懂拒絕、凡事過度付出的習慣。

  • 黃曉明提到，過去常有人在需要時對他百般討好，但事情辦成後就消失，甚至把成果都算在自己身上，讓他感到寒心與失望。

  • 討論焦點集中在前妻Angelababy與前女友葉柯，也有人認為他是在泛指演藝圈內曾受他幫助卻未回報的人，但本人尚未澄清。

Angelababy 黃曉明

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