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被爆「妝前妝後兩個人」… 孫怡用一句話化解尷尬 被讚高情商

娛樂新聞組／即時報導
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孫怡被說「妝前一個人妝後一個人」登上熱搜。(取材自微博)
孫怡被說「妝前一個人妝後一個人」登上熱搜。(取材自微博)

在綜藝節目「不想睡的星期五」中，一場看似平常的匿名卡牌真心話遊戲，意外貢獻了極具話題度的綜藝名場面。節目中，有嘉賓在匿名卡片上寫下「妝前一個人，妝後一個人」，直接調侃女星孫怡素顏與妝後存在巨大反差。當這張卡片被當眾念出時，現場氣氛一度拉滿拉緊，網友也紛紛猜測到底是誰膽子這麼大。

面對突如其來的「素顏指控」，孫怡並沒有露出任何尷尬或不悅，反而展現出強大的觀察力與機智。她憑藉一句關鍵信息——「見過我卸妝的只有你」，當場精準鎖定寫下卡片的人正是同場嘉賓黃明昊。

被當場抓包的黃明昊瞬間神情慌張、臉紅到「紅溫」，原本以為藏得很穩的匿名遊戲直接宣告破功。爆笑的場面讓現場嘉賓與螢幕前的觀眾全數笑翻。

面對黃明昊的調侃，孫怡非但沒有生氣，還順勢拋梗幽默回懟，「你的膽子真是肥嘟嘟的」。一句話輕鬆化解了原本可能演變成「女明星素顏話題」的尷尬危機。

孫怡這種自然得體、玩得起的鬆弛感，迅速獲得網友點讚。不少觀眾表示，孫怡一直以來在「我家那閨女」、「桃花塢」等節目中就經常大方以素顏示人，私下性格本就接地氣。

隨著話題「孫怡被說妝前一個人妝後一個人」登上熱搜，網友們也對女明星的真實狀態展開熱烈討論。多數網友認為，孫怡的五官輪廓與面部狀態一直相當打底，妝前妝後的主要差異僅在於氣色與膚色，稱不上是「換頭式反差」。而孫怡這次用高智商、高情商化解綜藝考驗再次展現了屬於她的獨特魅力。

精華 FAQ

  • 在《不想睡的星期五》的匿名卡牌真心話遊戲中，有嘉賓寫下「妝前一個人，妝後一個人」，直接影射孫怡素顏與上妝後有明顯差異，成為全場焦點。

  • 孫怡沒有因調侃而尷尬，反而抓住關鍵線索「見過我卸妝的只有你」，當場判斷寫卡片的人就是同場嘉賓黃明昊，讓匿名遊戲瞬間破功。

  • 因為孫怡面對素顏話題不僅不生氣，還順勢回嗆「你的膽子真是肥嘟嘟的」，展現高情商與鬆弛感，也讓她真實、接地氣的形象再度受到稱讚。

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