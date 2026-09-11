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只輸給「偷偷藏不住」…「早春」雲合集均收視亮眼 超越「難哄」

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井柏然、孫千主演「早春晴朗」在播放數據上交出亮眼成績單。(取材自微博)
井柏然、孫千主演「早春晴朗」在播放數據上交出亮眼成績單。(取材自微博)

由井柏然、孫千主演的都市情感劇「早春晴朗」近日迎來大結局，該劇不僅口碑發酵一路逆勢上揚，更在播放數據上交出亮眼成績單。據最新數據顯示，「早春晴朗」正片有效播放的雲合集均播放量已強勢登上現代偶像劇歷史第二位，僅次於趙露思、陳哲遠主演的「偷偷藏不住」，成功超越了「難哄與「要久久愛」等，成為2026年劇集市場中名副其實的現象級黑馬。

回顧「早春晴朗」的播出歷程，可謂是一場漂亮的「路人局逆襲」。開播首日，該劇播放市占率僅為7.7%，一度被外界預判可能「低迷開局」。然而，憑藉扎實細膩的劇本與高質感的製作，該劇迅速靠著觀眾自發性口碑實現強烈反彈，連續13天穩居雲合熱播榜榜首。

9月9日收官當天，該劇的雲合正片有效播放市占率更是強勢衝上40.3%，刷新了優酷單平台的歷史單日紀錄，同時也是2026年第二部市占率突破40%大關的劇集。其收官當天的單劇市占率甚至呈現「斷層領先」，遠超第二名至第五名的總和，展現出驚人的收尾爆發力。

值得注意的是，「早春晴朗」在缺乏頂流明星光環、無大規模粉絲雲包場與掛播加持的情況下，完全依賴細膩的職場細節與真實的情感拉扯吸引觀眾。主演井柏然與孫千將角色之間的成年人情感遊戲演繹得淋漓盡致，劇情拒絕懸浮與工業糖精，成功勾勒出男女主角在親密關係中的成長與掙扎。

除了在中國市場戰績輝煌，「早春晴朗」在海外表現同樣亮眼，上線後迅速登頂東南亞多國熱播榜，展現出強勁的跨國影響力。

精華 FAQ

  • 該劇正片有效播放的雲合集均播放量登上現代偶像劇歷史第二位，僅次於《偷偷藏不住》，並超越《難哄》與《要久久愛》，成為2026年劇集市場的現象級黑馬。

  • 它開播首日市占率僅7.7%，但憑藉扎實劇本、細膩製作與觀眾口碑發酵，連續13天穩居雲合熱播榜榜首，最終完成漂亮逆襲。

  • 9月9日收官當天，該劇雲合正片有效播放市占率衝到40.3%，刷新優酷單平台歷史單日紀錄，且在東南亞多國熱播榜同步登頂，海外表現同樣突出。

趙露思

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