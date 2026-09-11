章子怡面相變柔和？ 親曝為新片增重10公斤 霸氣喊：為角色服務

章子怡近日出席品牌活動時，被指整體氣質轉向溫潤與鬆弛。(取材自微博)

華語影壇大滿貫影后章子怡 近日出席品牌公開活動時，被不少網友與媒體發現整體氣場與以往大不相同。過往以骨感、清冷的「電影臉」形象深植人心的她，如今臉部線條趨於飽滿圓潤，下頜線也顯得格外柔和，整體氣質轉向溫潤與鬆弛，甚至被部分網友讚為「多了份慈祥的媽咪感」。

早年的章子怡憑藉精緻俐落的骨相結構、清晰的顴骨與銳利的下線條，在「臥虎藏龍」、「一代宗師」等經典作品中展現出極強的生命力與不服輸的狠勁。然而在近期的活動現場，章子怡皮下組織顯得較為豐盈，眉骨與面部的尖銳感被大大弱化。

這股「面相變柔和」的視覺衝擊迅速登上熱搜，不少觀眾直言「乍看之下還以為是長胖版的湯唯」，也有人感嘆氣質變化讓她看起來更加親切隨和；但也有網友質疑她是否做了醫美。

面對網路上的種種猜測，章子怡在出席公開活動時大方透露，自己前段時間是為了拍攝曹保平監製的新片「尋子遺跡」，特別為角色主動增重了近20斤（約10公斤）。

據悉，章子怡在片中飾演一名堅韌卻飽經磨難、一心尋找兒子死亡真相的單親母親。為了更加貼近人物疲憊、真實且具生活感的外型特徵，她選擇捨棄完美的女明星形象。章子怡表示，「演員為角色服務是最基本的職業道德。」她也提及，電影已於上半年殺青，自己正處於逐步恢復體型的階段。