楊冪美到犯規 逆天長腿占滿畫面「黑色短裙配長靴辣翻」

楊冪躺在跑車上，風情萬種。（取材自Instagram@yangmimimi912）

中國女星楊冪 近日在個人Instagram曬出一組時尚大片，一口氣公開11張造型照，並標註鞋履品牌Stuart Weitzman。貼文沒有搭配大段文字，僅以藍、紫、粉、紅四色愛心點綴，簡約卻相當吸睛，照片曝光短短一天便吸引超過7.9萬人按讚。

照片中，楊冪以多套造型展現不同風格。首組她穿上黑色迷你洋裝，搭配漆皮過膝長靴，置身紅色敞篷車中拍攝。霓虹燈光交織出藍紫色調，她或躺在車後方伸展雙腿，或坐在駕駛座回眸，搭配自然微亂的長髮與俐落眼神，營造出濃厚的復古電影氛圍。

另一系列則換上黑金動物紋細肩帶短裙，腳踩酒紅色尖頭高跟鞋，並以華麗垂墜耳環及濃密捲髮增添造型層次。她在紅色背景與黑色皮沙發前擺出不同姿勢，時而屈膝、時而側躺，貼身服裝凸顯纖細腰身與修長比例。

從車內霓虹場景到棚拍的復古光影，楊冪透過不同造型與肢體表現切換風格，時尚大片既有成熟氣場，也帶著90年代電影般的懷舊質感。照片曝光後，不少粉絲紛紛留言稱讚她的造型與狀態，成為近期社群上的討論焦點。

楊冪大秀大長腿，美到讓人目不轉睛。（取材自Instagram@yangmimimi912）