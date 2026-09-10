楊冪美到犯規 逆天長腿占滿畫面「黑色短裙配長靴辣翻」
中國女星楊冪近日在個人Instagram曬出一組時尚大片，一口氣公開11張造型照，並標註鞋履品牌Stuart Weitzman。貼文沒有搭配大段文字，僅以藍、紫、粉、紅四色愛心點綴，簡約卻相當吸睛，照片曝光短短一天便吸引超過7.9萬人按讚。
照片中，楊冪以多套造型展現不同風格。首組她穿上黑色迷你洋裝，搭配漆皮過膝長靴，置身紅色敞篷車中拍攝。霓虹燈光交織出藍紫色調，她或躺在車後方伸展雙腿，或坐在駕駛座回眸，搭配自然微亂的長髮與俐落眼神，營造出濃厚的復古電影氛圍。
另一系列則換上黑金動物紋細肩帶短裙，腳踩酒紅色尖頭高跟鞋，並以華麗垂墜耳環及濃密捲髮增添造型層次。她在紅色背景與黑色皮沙發前擺出不同姿勢，時而屈膝、時而側躺，貼身服裝凸顯纖細腰身與修長比例。
從車內霓虹場景到棚拍的復古光影，楊冪透過不同造型與肢體表現切換風格，時尚大片既有成熟氣場，也帶著90年代電影般的懷舊質感。照片曝光後，不少粉絲紛紛留言稱讚她的造型與狀態，成為近期社群上的討論焦點。
她一口氣公開11張時尚大片，並標註鞋履品牌Stuart Weitzman。貼文僅以藍、紫、粉、紅四色愛心點綴，簡約卻很吸睛，曝光後迅速累積超過7.9萬人按讚。 她穿黑色迷你洋裝搭配漆皮過膝長靴，置身紅色敞篷車內拍攝，並以霓虹藍紫光交織出復古電影感，或躺或坐展現長腿與俐落眼神。 她換上黑金動物紋細肩帶短裙，腳踩酒紅色尖頭高跟鞋，再以垂墜耳環和濃密捲髮增添層次，在紅色背景與黑色皮沙發前拍出成熟又性感的氛圍。
精華 FAQ
她一口氣公開11張時尚大片，並標註鞋履品牌Stuart Weitzman。貼文僅以藍、紫、粉、紅四色愛心點綴，簡約卻很吸睛，曝光後迅速累積超過7.9萬人按讚。
她穿黑色迷你洋裝搭配漆皮過膝長靴，置身紅色敞篷車內拍攝，並以霓虹藍紫光交織出復古電影感，或躺或坐展現長腿與俐落眼神。
她換上黑金動物紋細肩帶短裙，腳踩酒紅色尖頭高跟鞋，再以垂墜耳環和濃密捲髮增添層次，在紅色背景與黑色皮沙發前拍出成熟又性感的氛圍。
上一則