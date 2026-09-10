「買菜是消遣」 洪金寶坐輪椅到超市買水 花衫粉口罩醒目

洪金寶近日再度現身深圳超市，獨自坐著輪椅來到瓶裝水貨架前挑選飲用水。（取材自微博）

74歲「大哥大」洪金寶近日再度被網友偶遇，他現身深圳超市，身穿碎花襯衫、佩戴粉色口罩，一頭白髮格外醒目，獨自坐著輪椅來到瓶裝水貨架前挑選飲用水。近年洪金寶已多次被拍到上街買菜，不少網友感慨，這位馳騁影壇60餘年的動作巨星，私下生活遠比大家想像的接地氣。

9月7日，有網友在深圳開市客（Costco ）超市偶遇洪金寶，他坐在電動輪椅上購物，身形較以往臃腫，頭髮蒼白，被拍到手持飲料、神態放鬆。網友表示，自己主動上前打招呼，洪金寶也予以回應，待人十分隨和。

據網易報導，這並非洪金寶首次被拍到在深圳開市客出沒，近些年洪金寶多次被拍到上街買菜、與友人聚餐，有時與太太同行，也會獨自乘坐電動輪椅外出。他此前曾笑言，逛街市買菜於他而言算是一種消遣。面對路人合影請求也都爽快配合，表現得十分平易近人。

只是每當看到他坐輪椅出行，外界總會不由得牽掛他的身體狀況。不過也有信息指他並非完全不能行走，只是洪金寶年輕時數十年拍攝動作片，膝蓋落下諸多舊傷，並在2017年接受膝蓋手術。此後他外出常會借助拐杖或是輪椅代步，目的是減少腿部承受的負擔。

對於74歲的洪金寶來說，近年最常被他自己提起的，已經不只是拍戲，而是健康和戒口。他患有糖尿病，也曾多次談及這些年在飲食上做出的調整，2024年獲香港電影金像獎終身成就獎時，洪金寶在後台笑稱，妻子高麗虹對他飲食管控嚴格，自己已經三年沒能吃上餐蛋麵，還自嘲腦子裡總惦記各類美食，但目前是早晚吃黃瓜、下午吃番茄。洪金寶也曾公開感謝妻子多年來悉心打理他的飲食，陪同就醫。

從昔日銀幕上飛身搏打的武打巨星，到如今坐輪椅逛超市挑選飲用水，畫面反差也令不少網友感慨。昔日那個在影片裡飛簷走壁、叱吒影壇的「大哥大」，如今生活重心已然轉變，不再追求打鬥場面有多精彩，而是注重飲食健康、出行安穩舒適，偶爾亮相影視鏡頭的半退休狀態，於洪金寶而言已是十分愜意。