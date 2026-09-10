劉亦菲曬照翻車 「裁掉」越南女星掀負評 團隊澄清：誤會

胡玉荷(右)PO劉亦菲(左)和品牌CEO Laura Burdese完整合照，高EQ安撫粉絲。（取材自Instagram）

大陸女星劉亦菲 近日出席頂級珠寶品牌晚宴，活動結束後在社群平台分享現場照片，卻因其中一張合照的裁切方式意外引發跨國爭議。原本她與品牌CEO 及越南 女星胡玉荷的三人合照，被裁切成雙人畫面，連品牌CEO也只剩部分身體入鏡。照片曝光後，引發部分越南網友不滿，紛紛湧入劉亦菲社群留言質疑，事件持續發酵後，相關照片已遭刪除。

劉亦菲當時分享的活動照片中，原本有她、品牌CEO以及胡玉荷的三人合照，但發布版本經過裁切，只留下劉亦菲與胡玉荷同框的畫面。由於品牌CEO也被裁掉部分身體，這張照片的裁切方式隨即成為討論焦點。

劉亦菲(左)分享的照片只有她和品牌品牌CEO Laura Burdese，裁掉越南女星胡玉荷。（取材自微博）

部分越南網友對此相當敏感，認為胡玉荷作為受邀出席活動的明星，原本完整的合照不應被如此處理，甚至有人將事件延伸解讀為對越南藝人的不尊重，留言區一度出現大量批評聲音。

更讓部分網友感到不是滋味的是，胡玉荷此前才在自己的社群平台分享與劉亦菲的完整合照，還大方稱讚對方「真人非常美麗，而且超級可愛」。如今雙方發布的照片出現差異，也讓部分支持者替胡玉荷抱不平。

不過，面對網友接連聲援，胡玉荷本人並沒有加入爭議，反而展現出相當淡定的態度。她在留言區回應：「那我們就繼續更加努力吧！」沒有針對劉亦菲提出批評，也沒有放大事件。

胡玉荷的高EQ回應獲得不少網友稱讚，認為她沒有被網路情緒牽著走，選擇將焦點放回自身努力。相較於網路上的激烈討論，她本人顯得相當從容，也讓原本可能進一步升高的兩地網友爭論稍微降溫。

而對此，該頂級珠寶品牌越南地區市場部工作人員發長文，表示印象中劉亦菲一直很美很友善，和胡玉荷相處也十分融洽。她稱和胡玉荷都覺得合照被裁是正常情況，因為在類似活動中嘉賓通常會按不同市場就坐，因此沒有特別多互動，「如果發布照片裡有其他嘉賓出鏡，必須事先徵得對方同意。」

她還透露，就此事詢問了中方團隊，對方稱這是一場誤會：「劉亦菲和她的團隊一直都非常謹慎，在未經對方同意之前，不會發布帶有其他人的照片。因此，那張沒有胡玉荷的照片，並沒有任何負面的含義。」