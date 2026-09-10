我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

入籍費G7中這國最高 美排第2 不到最貴國1/3

太多巧合…曾任奧美創意總監的她 是「早春」欒念原型？

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉戀養了一隻薩摩耶取名「桃桃」。（翻攝自微博）
劉戀養了一隻薩摩耶取名「桃桃」。（翻攝自微博）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：網友因劇中欒念與劉戀的背景巧合頻繁聯想。
  • 重點二：劉戀曾任北京奧美創意總監，從實習生一路升任。
  • 重點三：原著強調欒念是多位精英特質揉合的虛構角色。

陸劇「早春晴朗」在海內外暴紅，男星井柏然飾演的外商廣告公司總經理「欒念」，性格霸氣毒舌，與新人「尚之桃」大談地下戀情。男主角的人物設定與廣告公司職場，令網友聯想到曾擔任北京奧美創意總監的女歌手劉戀，種種巧合讓人直呼奇妙。

曾經身為奧美創意總監，對應劇中頂尖廣告公司翎美的背景；養的薩摩耶叫「桃桃」，剛好對上女主尚之桃寵物的名字，北漂熬夜改方案的職場經歷，也和故事設定高度呼應；欒念與劉戀除了名字讀音相似，皆擁有北大高學歷、廣告主管身分，於是「劉戀是欒念原型」、「現實版欒念」的說法廣為流傳。

劉戀畢業於北京大學考古文博學院，2012年她放棄保送研究所的名額，以月薪人民幣3500元的實習生身分進入北京奧美，並一路拚搏至創意總監，工作到2022年。期間她不僅入選2018年富比士中國「30位30歲以下精英」榜單，甚至在走紅後，奧美仍為她保留停薪留職的職位，被網友封為「奧美活招牌」。

劉戀在主持Podcast節目「姐姐快醒醒」與短劇女神王格格對談，聊到「早春晴朗」被網友比對，笑說：「我特別想問問原著作者，我到底是不是原型。」

她也分享在北京奧美時期，回家住出租屋，但公司出差都住五星級飯店，反差極大，並說因為「早春晴朗」暴紅，昔日奧美同事群組都被「炸活了」，「這個群已經很多年沒很久沒有人說話了。但突然之間所有人開始發以前的老照片。」同時她也透露，當時公司沒有禁止辦公室戀情，也有人因此戀愛並修成正果，而且她的其中一位閨蜜，也是昔日奧美的同事。

除此之外，她還很實在吐槽劇裡廣告職場，說現實打工人根本不會打扮精緻上班，總監也沒有豪華獨立辦公室，真實職場更多是一地雞毛，人間真實感拉滿。

原著也曾說明欒念是揉合多位都市精英特質塑造出的虛構人物，不存在單一現實原型。只能感嘆世界上居然有這麼奇妙的巧合。

劉戀主持Podcast節目與王格格對談，聊起「早春晴朗」原型，笑說想問原著作者。...
劉戀主持Podcast節目與王格格對談，聊起「早春晴朗」原型，笑說想問原著作者。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 因為欒念與劉戀在姓名讀音、北大高學歷、廣告公司主管背景等條件上都很接近，加上劉戀曾任北京奧美創意總監，還養著名叫桃桃的薩摩耶，讓網友覺得巧合太多。

  • 她2012年以月薪人民幣3500元的實習生身份進入北京奧美，之後一路做到創意總監，工作到2022年，還曾入選富比士中國30位30歲以下精英，被視為奧美活招牌。

  • 劉戀在Podcast中笑說很想問作者自己是不是原型，也吐槽劇中職場太理想化；而原著則表示欒念是揉合多位都市精英特質的虛構人物，並不存在單一現實原型。

上一則

「汽車飛越帝國大廈」英歌手演唱會門票 讓人聯想9/11恐攻

下一則

沈文程自招「我是被離婚」 淨身出戶身家都給前妻

延伸閱讀

井柏然「正宮」現身打碎CP？劉雯按讚「早春」挨轟掃興

井柏然「正宮」現身打碎CP？劉雯按讚「早春」挨轟掃興
命運早安排？孫千3年前舊照被挖 驚見「同框」早春、井柏然

命運早安排？孫千3年前舊照被挖 驚見「同框」早春、井柏然
金絲眼鏡＋西裝暴徒… 井柏然變身熟男醋王 「這句台詞」讓觀眾淪陷

金絲眼鏡＋西裝暴徒… 井柏然變身熟男醋王 「這句台詞」讓觀眾淪陷
井柏然「早春晴朗」演熟男火了 頂級身材獲封「5A級井區」

井柏然「早春晴朗」演熟男火了 頂級身材獲封「5A級井區」

熱門新聞

肖戰戴著鴨舌帽和眼鏡，一身休閒。(取材自小紅書)

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

2026-09-06 21:32
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
方媛分享與郭富城的全家福合照。(摘自微博)

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

2026-09-07 22:04
尤雅（左）和男友相隔30年重逢。（圖／尤雅提供）

玉女始祖尤雅藏愛30年「周潤發男友」曝光 離婚後奇蹟重逢

2026-09-02 23:50
吳慷仁古裝扮相曝光。（取材自微博）

吳慷仁首拍古裝劇 現身橫店 給魏哲鳴當配角

2026-09-05 23:45
劉曉憶加入民視「豆腐媽媽」飾演頗具大姐頭架勢的事業女強人。圖／民視提供

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

2026-09-06 14:08

超人氣

更多 >
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重
劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了
華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說

華男飛洛杉磯鬧事全家遣返 官方回應本報這麼說
1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元