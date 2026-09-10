太多巧合…曾任奧美創意總監的她 是「早春」欒念原型？

劉戀養了一隻薩摩耶取名「桃桃」。（翻攝自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 網友因劇中欒念與劉戀的背景巧合頻繁聯想。

網友因劇中欒念與劉戀的背景巧合頻繁聯想。 重點二： 劉戀曾任北京奧美創意總監，從實習生一路升任。

劉戀曾任北京奧美創意總監，從實習生一路升任。 重點三：原著強調欒念是多位精英特質揉合的虛構角色。

陸劇「早春晴朗」在海內外暴紅，男星井柏然飾演的外商廣告公司總經理「欒念」，性格霸氣毒舌，與新人「尚之桃」大談地下戀情。男主角的人物設定與廣告公司職場，令網友聯想到曾擔任北京奧美創意總監的女歌手劉戀，種種巧合讓人直呼奇妙。

曾經身為奧美創意總監，對應劇中頂尖廣告公司翎美的背景；養的薩摩耶叫「桃桃」，剛好對上女主尚之桃寵物的名字，北漂熬夜改方案的職場經歷，也和故事設定高度呼應；欒念與劉戀除了名字讀音相似，皆擁有北大高學歷、廣告主管身分，於是「劉戀是欒念原型」、「現實版欒念」的說法廣為流傳。

劉戀畢業於北京大學考古文博學院，2012年她放棄保送研究所的名額，以月薪人民幣3500元的實習生身分進入北京奧美，並一路拚搏至創意總監，工作到2022年。期間她不僅入選2018年富比士中國「30位30歲以下精英」榜單，甚至在走紅後，奧美仍為她保留停薪留職的職位，被網友封為「奧美活招牌」。

劉戀在主持Podcast節目「姐姐快醒醒」與短劇女神王格格對談，聊到「早春晴朗」被網友比對，笑說：「我特別想問問原著作者，我到底是不是原型。」

她也分享在北京奧美時期，回家住出租屋，但公司出差都住五星級飯店，反差極大，並說因為「早春晴朗」暴紅，昔日奧美同事群組都被「炸活了」，「這個群已經很多年沒很久沒有人說話了。但突然之間所有人開始發以前的老照片。」同時她也透露，當時公司沒有禁止辦公室戀情，也有人因此戀愛並修成正果，而且她的其中一位閨蜜，也是昔日奧美的同事。

除此之外，她還很實在吐槽劇裡廣告職場，說現實打工人根本不會打扮精緻上班，總監也沒有豪華獨立辦公室，真實職場更多是一地雞毛，人間真實感拉滿。

原著也曾說明欒念是揉合多位都市精英特質塑造出的虛構人物，不存在單一現實原型。只能感嘆世界上居然有這麼奇妙的巧合。

劉戀主持Podcast節目與王格格對談，聊起「早春晴朗」原型，笑說想問原著作者。（取材自微博）