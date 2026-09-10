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陳赫舊疾復發 嚴重腰椎滑脫痛到無法起身 停工療傷

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40歲陳赫自曝確診嚴重腰椎滑脫，疼痛到無法直起身子，已暫停部分工作。 （取材自錢...
40歲陳赫自曝確診嚴重腰椎滑脫，疼痛到無法直起身子，已暫停部分工作。 （取材自錢江晚報）

演員陳赫在直播中自曝因十多年舊傷累積，確診嚴重腰椎滑脫。他表示，前幾天腰部傷勢急性加重，就醫拍片後確診為L5腰椎滑脫，嚴重時疼到整個人直不起來，目前正在接受理療休養，已暫停部分綜藝錄製和直播等高強度工作。

綜合錢江晚報、紅星新聞報導，現年40歲的陳赫，腰傷由來已久。傷病根源可追溯至2014年「奔跑吧兄弟」第一季錄製時的指壓板環節，當時他背著約200斤的嘉賓在指壓板上奔跑，導致腰椎骨錯位，埋下了病根。此後多年錄製「五哈」等戶外綜藝，龍舟特訓、撕名牌等高強度環節不斷加劇腰部勞損，舊傷反覆累積最終急性爆發。

不少網友翻出早年節目片段發現，陳赫在綜藝裡頻繁扶腰、喊腰疼並非節目效果，而是一直在硬扛真實的疼痛。他從「愛情公寓」時期就已有腰部扭傷，此後多年帶傷堅持高強度錄製，多次打完封閉針繼續工作。

陳赫發聲回應相關傳聞，稱腰部確實在四、五天前出現滑脫受傷，但經過理療調理目前已康復，狀態一切OK，也呼籲大家不要斷章取義。

腰椎滑脫是指腰椎椎體之間發生相對移位，屬於較嚴重的骨科問題。長期反覆彎腰、負重、劇烈運動會讓腰椎穩定性下降，最終引發滑脫。

精華 FAQ

  • 他在直播中表示，因十多年舊傷累積，近期腰部急性加重，經拍片後確診為L5腰椎滑脫，嚴重時疼到直不起身，已先休養治療。

  • 報導指出，病根可追溯到2014年《奔跑吧兄弟》第一季指壓板環節，當時他背著約200斤嘉賓奔跑，導致腰椎骨錯位，之後反覆累積惡化。

  • 他已暫停部分高強度綜藝錄製和直播，改做理療與休養；後續也發聲稱受傷已在四、5天前發生，經調理後目前狀態已恢復，呼籲外界勿斷章取義。

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