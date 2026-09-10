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「早春晴朗」Happy Ending 井柏然下跪求婚 追回孫千

記者趙大智／綜合報導
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井柏然（右）和孫千（左）在「早春晴朗」迎來Happy Ending。（取材自微博...
井柏然（右）和孫千（左）在「早春晴朗」迎來Happy Ending。（取材自微博）

井柏然、孫千主演陸劇「早春晴朗」迎來大結局，欒念與尚之桃歷經長達10年的感情拉扯，從6年地下戀情到4年分離，最終仍選擇重新走回彼此身邊。大結局以「破鏡重圓」收尾，兩人不僅順利修成正果，欒念更親手打造「時空博物館」重現兩人一路走來的回憶，在滿滿情感鋪陳下向尚之桃下跪求婚成功，為主線感情畫下圓滿句點。

劇中欒念將兩人過往的點滴化為一座專屬的「時空博物館」，把曾經錯過、分離的歲月重新拼湊起來，並安排寵物狗盧克掛上「嫁給爸爸」的牌子助陣，自己則單膝跪地向尚之桃求婚。這場戲也成為全劇最具代表性的名場面，兩人終於不再被過去的誤會與傷痛困住，而是以更成熟、平等的姿態再次選擇對方。

大結局也交代兩人的婚後生活，一年後尚之桃生下女兒「欒念桃」，尚之桃也不再是當初初到北京、摸索職場的菜鳥，經過多年歷練後成為能獨當一面的創業者；欒念則從過去高傲、毒舌的上司，逐漸學會放下身段與控制慾，真正理解如何去愛一個人。

不過，相較於主角的圓滿，孫遠翥的命運則成為全劇最大的遺憾。他因長期受憂鬱症所苦，最終跳樓身亡，留下「我將於人世外看你戀愛、結婚、生子，一生喜樂，永不受苦」的遺言，成為大團圓結局中最沉重的一筆。他與尚之桃共同的好友孫雨也因此受到打擊，終身未再婚，這條支線讓不少觀眾直呼遺憾。

整體而言，「早春晴朗」最終仍以HE（Happy Ending）收官，主角感情線獲得圓滿，不過劇情同時留下好友離世的悲劇。部分觀眾認為劇集收尾完整，分手與求婚橋段情緒堆疊到位，沒有出現俗稱的「爛尾」；但也有書迷認為部分感情轉折因劇版刪減而顯得稍嫌急促，呈現不同評價。

精華 FAQ

  • 欒念把兩人一路走來的回憶做成一座「時空博物館」，再讓寵物狗盧克掛上「嫁給爸爸」的牌子助陣，最後親手向尚之桃下跪求婚，成功追回愛人。

  • 欒念與尚之桃先後經歷6年地下戀情、4年分離，總計拉扯10年，最後才在大結局重新選擇彼此，從誤會與傷痛中走向更成熟、平等的關係。

  • 結局一年後，尚之桃生下女兒「欒念桃」，兩人也各自成長；但孫遠翥因長期憂鬱症在跨年夜自盡，留下遺書，成為全劇最沉重的悲劇支線。

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