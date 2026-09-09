高圓圓嫁趙又廷12年罕吐真心話：生女後陷低潮 那幾年過得很痛苦

趙又廷(右)和高圓圓2014年結婚。(聯合報系資料照)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 高圓圓坦言生女後遇事業瓶頸，曾陷入強烈自我懷疑。

高圓圓坦言生女後遇事業瓶頸，曾陷入強烈自我懷疑。 重點二： 她形容那幾年在家庭與工作間拉扯，過得相當痛苦。

她形容那幾年在家庭與工作間拉扯，過得相當痛苦。 重點三：接演《完美伴侶》後，她從角色共鳴中重新找回節奏。

高圓圓 與趙又廷 結婚12年，婚後育有1女。曾一度淡出演藝圈、將生活重心放在家庭的她，近日受訪時難得談起那段人生低潮，坦言結婚、生子後幾年，自己正好碰上演藝事業瓶頸，面對作品與自我要求的落差，曾陷入強烈自我懷疑，甚至直言「過得很痛苦」。

高圓圓近日接受訪問時回憶，結婚並生下女兒的那段期間，對她而言並沒有外界想像中那麼輕鬆。當時她一方面希望能夠接到好的作品，另一方面卻又覺得自己在各方面都做得不夠好，長時間陷入「想突破卻做不到」的挫折。

她坦言，當時心裡經常出現一種「莫名的未知的否定」，甚至會不斷懷疑自己的能力，「你就覺得你還是做不到」。對未來的不確定，加上事業停滯帶來的壓力，讓她在那幾年承受相當大的焦慮，也一度不知道自己究竟還能不能繼續做好演員這件事。

直到產後復出接演電視劇「完美伴侶」，高圓圓的狀態才慢慢出現轉變。劇中她飾演一名女律師，在職場、婚姻與家庭之間努力尋找平衡，而這樣的角色設定恰好與她當時的人生處境產生強烈連結。

高圓圓表示，自己當初會特別想接下這部作品，就是因為角色所面臨的問題與自己的生活經歷產生「共鳴」。當時的她同樣正在學習如何重新適應工作，思考成為母親後該如何分配家庭與事業，也重新調整自己的心態。

她形容，那段拍攝過程就像自己與角色一起成長，「感覺當時自己和角色共同成長」。透過角色，她也逐漸重新找回工作的節奏，並開始理解，人生不同階段本來就會遇到不同課題，不需要要求自己永遠維持同一種狀態。

高圓圓與趙又廷2012年合作電影「搜索」結緣，之後發展成戀人，2014年6月在北京登記結婚，同年11月於台北舉辦婚禮。兩人婚後生活一向低調，育有1名女兒，鮮少刻意在鏡頭前大曬恩愛，但偶爾被捕捉到夫妻相處或陪伴女兒的畫面，仍會引發粉絲關注。

如今回頭談起婚後那段低潮，高圓圓沒有刻意美化自己的經歷，反而坦率承認曾經迷惘、焦慮甚至否定自己。對她而言，成為妻子與母親並非人生的終點，而是另一個階段的開始，也讓她重新思考如何在家庭與事業之間找到屬於自己的平衡。